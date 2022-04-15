羽球》體脂和肌肉量是秘密 世界球后戴資穎談身體年齡笑了

戴資穎今出席體脂計品牌新品發表記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕擁有堅實「六塊肌」的世界球后戴資穎，今天被問及體脂率跟肌肉量都說是「秘密」，還俏皮的對大家說：「不告訴你！」，但被問到測量後的顯示年齡後，27歲的她笑說：「20歲，這我可以跟你們說了。」

戴資穎今以代言人身分出席體脂計品牌新品發表會，她表示，自己過往都是靠「感覺」來了解自己的身體狀態，但用更專業的器材，確實能讓她更精準的知道身體肌肉組成。

請繼續往下閱讀...

在3月全英羽球公開賽結束後，戴資穎返台後得先隔離10天才能出關正常訓練，由於自主練習強度降低，她也有感肌肉量下降，對自己體態嚴格控管的小戴還打趣表示，這段時間會避免站上體脂計，「我會等到我巔峰期再量。」

戴資穎今出席體脂計品牌新品發表記者會。（記者吳孟儒攝）

戴資穎不諱言，其實自己很愛吃零食，會情不自禁一直買，但有時正餐吃飽就擺在那，「都媽媽在吃，媽媽還說不要再買了。」

透過體脂計的測量結果，可以了解身體的組成，包含肌肉的分部，由於羽球運動的發力關係，會碰到左、右腿的肌肉量不同，戴資穎會經過局部訓練強化，而她雖對自己的體脂跟肌肉量閉口不談，但她表示，對結果還算滿意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法