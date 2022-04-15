中職Live》邱辰高飛犧牲打追回一分！ 猿3：2 龍

第四局（猿3：2龍）

4上，兩出局後，張閔勛中間方向落地安打，邱丹中外野飛球出局。

4下，吉力吉撈．鞏冠四壞保送，李凱威四壞保送，投手暴投，跑者上二三壘，鈦龍三振出局，邱辰右外野高飛犧牲打，猿3：2龍，劉基鴻三振出局。

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第三局

3上，桃猿打線三上三下。

3下，味全打線三上三下。

第二局（猿3：1龍）

2上，桃猿打線三上三下。

2下，吉力吉撈．鞏冠右外野二壘打，李凱威游擊平飛球出局， 鈦龍三振出局，邱辰左外野安打，劉基鴻左外野落地安打，三壘跑者回來得分，猿3：1龍，石翔宇投手前滾地球出局。

第一局

1上，一出局後，林立中外野安打，陳俊秀四壞球，林泓育中外野安打，梁家榮三振出局，林承飛中左外野二壘打，三名跑者回來得分，猿3:0龍，張閔勳游擊平飛球出局。

1下，味全打線三上三下。

桃猿先發打線

第1棒 林立 二壘手

第2棒 成晉 右外野手

第3棒 陳俊秀 一壘手

第4棒 林泓育 指定打擊

第5棒 梁家榮 三壘手

第6棒 林承飛 游擊手

第7棒 張閔勛 捕手

第8棒 邱丹 左外野手

第9棒 陳晨威 中外野手

先發投手 陳冠宇

味全龍先發打線

第1棒 郭天信 中外野手

第2棒 林智勝 一壘手

第3棒 蔣少宏 捕手

第4棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第5棒 李凱威 二壘手

第6棒 鈦龍 左外野手

第7棒 邱辰 右外野手

第8棒 劉基鴻 三壘手

第9棒 石翔宇 游擊手

先發投手 王維中

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