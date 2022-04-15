網球》喬帥一戰出局因為生病！ 教練不擔心法網前景

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拒打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的喬科維奇（Novak Djokovic），蒙地卡羅男網名人賽再出發，單打次輪初登場卻爆冷一戰出局，也是近4年來首見的尷尬結果，但教練團成員之一的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）爆料，其實喬帥此行抱病參賽，輸球也不影響今夏法網大滿貫衛冕行情。

據《tennisnet》等外媒報導，喬帥未接種疫苗導致打打停停，許多賽事無緣參與，如今這項紅土千分大賽出擊，卻又身體微恙草草落敗，對此已進入國際網球名人堂的伊凡尼塞維奇卻不意外，「他來這裡之前就已經不舒服，他生病了，臨場不在最佳狀態。」加上各地賽事防疫限制，更讓塞爾維亞世界球王備感壓力，「這在精神層面相當辛苦。」伊凡尼塞維奇不指望愛徒能有多好表現，也不擔心紅土賽季前景，「對我來說，這傢伙可是網球史上最好球員。他總能找到獲勝方法、擺脫困境。他只需要連續性地多打點比賽。」

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被問及是否勸說喬帥，從善如流接種疫苗，前溫網男單冠軍的伊凡尼塞維奇回應：「這是他的生活，我尊重他和家人的決定。他願意為此冒著職業生涯風險。因為他堅持所說的，我更加愛他。」

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