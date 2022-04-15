中職》少棒遭鄭嘉明砸到左手骨折 林智勝單手照樣轟滿貫砲

林智勝。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍40歲「大師兄」林智勝生涯累計291轟為中職紀錄保持人，他在善化少棒、青少棒和青棒時期都被「鐵血教頭」王子燦帶，28年前林智勝左手骨折依舊帶傷奮戰，一舉幫助善化少棒拿到美國小馬聯盟世界少棒賽亞太區代表權，王子燦在基層帶兵逾40年，當年林智勝的勇氣和決心至今仍令他印象深刻。

王子燦回憶道，1994年國手選拔賽前3週練習時，投手鄭嘉明不慎將打者林智勝砸到左手骨折，醫生診斷必須休養半年，左手包紮石膏固定，不能進行打擊和傳接球訓練。

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王子燦透露，當時林智勝吵著要打球，他不答應，每天熬中藥和大骨湯給林智勝補身子，希望傷勢早日痊癒，「這時奇蹟出現了，兩週後智勝左手消腫比較不痛了，傷勢好轉，他堅持繃著石膏練球、比賽，我只能勉為其難答應，但不斷叮嚀千萬別勉強，不舒服一定要說。」

當時善化少棒兵分兩路，以林智勝為首的高年級選手征戰「美國小馬聯盟世界少棒選拔賽」，低年級球員打「日本世界軟式少棒選拔賽」，高年級組因故只有9人應戰，加上林智勝這員傷兵，戰力捉襟見肘。

在六月炎夏氣候下比賽，由於擔心其他球隊看到左手傷勢，林智勝硬是穿長袖下場，咬緊牙根帶傷上陣。王子燦問林智勝:「你傷成這樣，還可以打嗎?」林智勝掛保證:「沒問題，一定拚到底!」

國手選拔賽善化首戰不敵台南公園少棒落入敗部，在敗部冠軍戰面對台中太平少棒，原本落後3分，最後一局一、二壘有人，林智勝不貪功仔細選球獲四壞保送擠成滿壘，再靠方宏哲轟滿貫砲以4:3逆轉勝。

接著，林智勝強忍左手痛楚擔任先發投手，帶領善化以10:0輕鬆料理勝部冠軍公園少棒，依大會規則，隔天兩隊進行冠軍戰，贏家取得代表權。

善化10:0輕取公園之戰還有一段小插曲，王子燦回憶道，「當時智勝不但先發拿到勝投，由於左手骨折沒力，他打擊只能用右手出力，單手照樣轟出滿貫全壘打，真的是天生英雄命!」

關鍵冠軍戰善化打算推出鄭嘉明擔任先發投手，王子燦說，「當時鄭嘉明非常緊張、害怕，直說不敢投冠軍戰，後來智勝跟他說，我左手骨折都那麼拚了，你一定要挺住。」林智勝的勇氣鼓舞著鄭嘉明，冠軍戰鄭嘉明用一場好投領軍以2:0擊敗公園少棒，善化採精兵9人應戰，一舉取得美國小馬聯盟世界少棒賽亞太區代表權。

1997年在台灣舉辦的IBA世界青少棒賽鄭嘉明大放異彩，一夕爆紅，後來在誠泰COBRAS代訓結束並未打職棒，選擇效力合庫，去年退役，現為合庫行員。

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