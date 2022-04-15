NFL》曾嘗試說服巨人球團選布雷迪 前傳奇教頭揭當年真相

布雷迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將邁入生涯第23個球季的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），2000年被新英格蘭愛國者選中，一直到2019年球季共為愛國者拿下6座超級盃總冠軍；隔年轉投坦帕灣海盜再拿1冠，生涯共7座超級盃總冠軍無人能敵。近日前紐奧良聖徒傳奇教練S.佩頓（Sean Payton）爆料，當初他嘗試著說服紐約巨人選進布雷迪，可惜最終並未實現。

時任巨人進攻組指導員的S.佩頓近期於播客節目上爆料，當時他的經紀人曾經請他幫忙接洽一位新客戶，而這位客戶正是就讀密西根大學的布雷迪，「我的經紀人會固定每週打電話過來，他說：『嘿，你能打給布雷迪嗎？我幫他打理好一切了，這對他在測試營上會有幫助。』」

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S.佩頓透露，他後來也確實聯絡上了布雷迪，「我記得我和他（布雷迪）在電話中聊了一個半小時，提醒他一些重要事項，像是留下良好印象，準備好面對有關美式足球的問題。當時實際面試情況較非正式。」

隨後S.佩頓也開始研究起布雷迪的比賽影片，預測他的選秀順位大約在第三輪末、第四輪前段。他還把這些資訊分享給一位巨人資深球探，不過兩人仍無法說服巨人球團選下布雷迪，「當時辦公室裡的人都看過布雷迪在測試營的40碼衝刺，也看過布雷迪的體測照片，實在沒什麼人看好他。」

後來的故事早已家喻戶曉，布雷迪遲至第六輪的199順位才被愛國者相中。即便沒有出眾的身體素質，布雷迪靠著自己的實力，證明了選秀順位的高低並非一切，成為NFL史上最偉大的四分衛。S.佩頓說道，「當時布雷迪的大學教練這樣告訴我，而我也永遠不會忘記。他說布雷迪是他帶過最強悍的球員，那可不是隨便說說的。」

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