晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NFL》曾嘗試說服巨人球團選布雷迪 前傳奇教頭揭當年真相

2022/04/15 21:06

布雷迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將邁入生涯第23個球季的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），2000年被新英格蘭愛國者選中，一直到2019年球季共為愛國者拿下6座超級盃總冠軍；隔年轉投坦帕灣海盜再拿1冠，生涯共7座超級盃總冠軍無人能敵。近日前紐奧良聖徒傳奇教練S.佩頓（Sean Payton）爆料，當初他嘗試著說服紐約巨人選進布雷迪，可惜最終並未實現。

時任巨人進攻組指導員的S.佩頓近期於播客節目上爆料，當時他的經紀人曾經請他幫忙接洽一位新客戶，而這位客戶正是就讀密西根大學的布雷迪，「我的經紀人會固定每週打電話過來，他說：『嘿，你能打給布雷迪嗎？我幫他打理好一切了，這對他在測試營上會有幫助。』」

S.佩頓透露，他後來也確實聯絡上了布雷迪，「我記得我和他（布雷迪）在電話中聊了一個半小時，提醒他一些重要事項，像是留下良好印象，準備好面對有關美式足球的問題。當時實際面試情況較非正式。」

隨後S.佩頓也開始研究起布雷迪的比賽影片，預測他的選秀順位大約在第三輪末、第四輪前段。他還把這些資訊分享給一位巨人資深球探，不過兩人仍無法說服巨人球團選下布雷迪，「當時辦公室裡的人都看過布雷迪在測試營的40碼衝刺，也看過布雷迪的體測照片，實在沒什麼人看好他。」

後來的故事早已家喻戶曉，布雷迪遲至第六輪的199順位才被愛國者相中。即便沒有出眾的身體素質，布雷迪靠著自己的實力，證明了選秀順位的高低並非一切，成為NFL史上最偉大的四分衛。S.佩頓說道，「當時布雷迪的大學教練這樣告訴我，而我也永遠不會忘記。他說布雷迪是他帶過最強悍的球員，那可不是隨便說說的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。