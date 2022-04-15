羽球》東奧金牌麟洋配奏捷！近兩年來在台首戰

東奧金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，相隔2年在台灣出賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕頂住武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻壓力，全國羽球團體錦標賽正在屏東如火如荼進行，去年夏天東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」，王齊麟／李洋相隔2年再度留在台灣攜手作戰，順利為土銀A隊於分組賽搶勝，合作無間的精彩演出，足讓慕名而來的現場球迷大呼過癮。

東奧金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，相隔2年在台灣出賽。（大會提供）

名氣響亮的「麟洋配」，今代表母企業土銀A隊在分組賽壓軸對決亞柏太報A隊，第3點雙打遭遇廖敏竣／林上凱，賽前未演先轟動，吸引許多民眾及粉絲觀戰，「麟洋配」沒有漏氣，臨場展現純熟默契與豐富經驗，21：12、21：19直落2勝出，賽後兩人異口同聲說：「這幾年台灣羽球水準一直在進步，當然男雙也不例外，我們難得在台灣比賽，臨場更是戰戰競競，絕對不容許一絲鬆懈輕敵。」

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這是「麟洋配」東奧摘金後，在台灣的第一場正式賽事，也是繼前年團體錦標賽再度露臉，王齊麟賽後表示，這是為母隊效力的大好機會，「順便檢視我們最近訓練成果。」李洋則透露，除了比賽今年還肩負帶領學弟的傳承任務，「教練把我們拆開，各自帶領不同學弟打雙打，算是分擔一些指導教育的責任。」

東奧金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，相隔2年在台灣出賽。（大會提供）

東奧金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，相隔2年在台灣出賽。（大會提供）

東奧金牌「麟洋配」王齊麟／李洋，相隔2年在台灣出賽。（大會提供）

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