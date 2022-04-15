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花滑》北市青年盃滑冰賽明登場 李宇翔有望挑戰跳躍三圈半

2022/04/15 22:03

李宇翔被視為是「滑冰王子」曹志禕的接班人。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕111年台北市青年盃滑冰錦標賽明在小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，近年全球疫情嚴峻，國內選手幾乎都沒有機會出國比賽，青年盃也成為國內好手的一級戰場，也是驗收成果的絕佳機會。

本屆青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，主辦單位評估，周末兩天將會有近千人入場，屆時會採取實名制，同時要求觀眾配戴口罩，以防止群聚感染，本次賽會也會採用熱感應技術，同時入口也設有防疫門全身消毒，用最高規格防疫，保障選手和觀眾的安全。

本次參賽的選手眾星雲集，其中最受矚目的是年僅15歲的李宇翔，他被視為是「滑冰王子」曹志禕的接班人，目前已經能完成高難度的「三接三」連續跳躍，本次比賽有機會挑戰跳躍三圈半的動作。

李宇翔生涯在國際賽成績優異，去年更在世界花式滑冰青年大獎賽（波蘭站）拿下第七名，打破台灣有史來國際賽最佳成績，且目前也是國內青年男子組的常勝軍，表現備受期待。

年僅14歲的歐珈瑜，擁有6年的滑冰經驗，去年在全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽 （國手選拔）奪冠，完成二連霸。另外，小齡組也很有看頭，曾拿下亞洲挑戰賽第二名的陳莊媛，以及2020年曾刷新小齡組全國最高分紀錄的湯喆媗也都會參賽，賽事精彩可期。

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