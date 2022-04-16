日職》令和怪物挑戰連2場完全比賽！新庄剛志將祭出超狂戰法

新庄剛志（左）、佐佐木朗希（右）。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕上週締造19K完全比賽的羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希，預計明日登板交手日本火腿，「BIG BOSS」新庄剛志預告將祭出超狂戰法應對。

羅德上週日對戰歐力士，佐佐木朗希一夫當關，完投9局沒讓任何打者上壘，全場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽。此外，佐佐木朗希比賽中一度連K13人次，更打破世界職棒紀錄，佐佐木朗希下一場登板將碰上洋聯墊底的火腿，日本球界人士之間已經傳出「如果是對日本火腿的話，會不會出現連續2場完全比賽」的高度期待。

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據日媒《日刊體育》報導，火腿監督新庄剛志被問及將碰上佐佐木朗希的看法時，新庄直呼：「投出了完全比賽，非常厲害呢，不過我覺得我們的球員應該沒問題，沒有一個人害怕，是一種期待的感覺。」

至於有沒有策略對付佐佐木朗希，新庄剛志笑說：「我會讓全員擺出短打觸擊。」此外，積極進攻也是火腿策略之一，「我們陣中的球員都很年輕，從第一球開始就會積極出棒。」

新庄剛志表示：「如果一開始吞下太多三振，就要想辦法應變了，這方面我會和教練團商討，但投手也是人，沒有什麼不可能的，如果抓他的速球攻擊，應該不成問題。」不過佐佐木朗希能投出164公里的火球，新庄剛志馬上補充：「但我可不想站上打擊區。」

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