晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》令和怪物挑戰連2場完全比賽！新庄剛志將祭出超狂戰法

2022/04/16 06:53

新庄剛志（左）、佐佐木朗希（右）。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕上週締造19K完全比賽的羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希，預計明日登板交手日本火腿，「BIG BOSS」新庄剛志預告將祭出超狂戰法應對。

羅德上週日對戰歐力士，佐佐木朗希一夫當關，完投9局沒讓任何打者上壘，全場狂飆19K平日職紀錄，締造日職睽違28年的完全比賽。此外，佐佐木朗希比賽中一度連K13人次，更打破世界職棒紀錄，佐佐木朗希下一場登板將碰上洋聯墊底的火腿，日本球界人士之間已經傳出「如果是對日本火腿的話，會不會出現連續2場完全比賽」的高度期待。

據日媒《日刊體育》報導，火腿監督新庄剛志被問及將碰上佐佐木朗希的看法時，新庄直呼：「投出了完全比賽，非常厲害呢，不過我覺得我們的球員應該沒問題，沒有一個人害怕，是一種期待的感覺。」

至於有沒有策略對付佐佐木朗希，新庄剛志笑說：「我會讓全員擺出短打觸擊。」此外，積極進攻也是火腿策略之一，「我們陣中的球員都很年輕，從第一球開始就會積極出棒。」

新庄剛志表示：「如果一開始吞下太多三振，就要想辦法應變了，這方面我會和教練團商討，但投手也是人，沒有什麼不可能的，如果抓他的速球攻擊，應該不成問題。」不過佐佐木朗希能投出164公里的火球，新庄剛志馬上補充：「但我可不想站上打擊區。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。