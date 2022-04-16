晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年前33場只有3轟 最貴游擊手本季8場就達陣（影音）

2022/04/16 09:28

林多。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）去年轉戰大都會表現不如預期，不過今年找回明星身手，今天在主場開幕戰對上響尾蛇繳出雙響砲，灌進3分打點，幫助大都會終場以10：2贏球，近期拉出一波3連勝。

林多去年轉戰大都會，並簽下一紙10年3.41億（約新台幣97.3億）延長合約，然而開季攻擊端表現卻不如預期，雖然繳出20轟和63打點，但打擊三圍只有0.230/0.322/0.412。而林多也誓言新球季要打出反彈表現。

林多開季也延續熱身賽的火燙手感，今天在主場開幕戰與響尾蛇交手，單場繳出雙響砲，灌進3分打點，開季前8場就繳出3轟，比去年花了33場還快上許多。這是他在大都會生涯第3度單場敲出2轟以上的表現，成為隊史自雷耶斯（Jose Reyes）和A.卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）之後，首位達成這項紀錄的游擊手雷耶斯，以9場高居隊史第1。

大都會此役火力凶猛，全場狂掃12安，除了林多開轟外，卡諾（Robinson Cano）和馬提（Starling Marte）也都有全壘打演出，大都會終場以10：2大勝，近期拉出一波3連勝。巴西特（Chris Bassitt）繳出6局6K失1分的優質先發，本季第2勝順利入袋。

「這感覺太棒了！」林多賽後受訪時表示，很開心能得到全球最棒球迷的歡呼，能聽到主場球迷為自己加油，感覺真的很棒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。