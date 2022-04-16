MLB》去年前33場只有3轟 最貴游擊手本季8場就達陣（影音）

林多。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）去年轉戰大都會表現不如預期，不過今年找回明星身手，今天在主場開幕戰對上響尾蛇繳出雙響砲，灌進3分打點，幫助大都會終場以10：2贏球，近期拉出一波3連勝。

林多去年轉戰大都會，並簽下一紙10年3.41億（約新台幣97.3億）延長合約，然而開季攻擊端表現卻不如預期，雖然繳出20轟和63打點，但打擊三圍只有0.230/0.322/0.412。而林多也誓言新球季要打出反彈表現。

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林多開季也延續熱身賽的火燙手感，今天在主場開幕戰與響尾蛇交手，單場繳出雙響砲，灌進3分打點，開季前8場就繳出3轟，比去年花了33場還快上許多。這是他在大都會生涯第3度單場敲出2轟以上的表現，成為隊史自雷耶斯（Jose Reyes）和A.卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）之後，首位達成這項紀錄的游擊手雷耶斯，以9場高居隊史第1。

大都會此役火力凶猛，全場狂掃12安，除了林多開轟外，卡諾（Robinson Cano）和馬提（Starling Marte）也都有全壘打演出，大都會終場以10：2大勝，近期拉出一波3連勝。巴西特（Chris Bassitt）繳出6局6K失1分的優質先發，本季第2勝順利入袋。

「這感覺太棒了！」林多賽後受訪時表示，很開心能得到全球最棒球迷的歡呼，能聽到主場球迷為自己加油，感覺真的很棒。

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