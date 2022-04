MLB》雙城贏球卻有壞消息 金手套外野手開季第7場又傷了（影音）

巴克斯頓。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城今雖在芬威球場以8:4擊敗紅襪,不過開賽沒多久28歲的金手套外野手巴克斯頓(Byron Buxton)就因滑壘受傷退場,今年再度難逃傷勢問題。

雙城先發投手J.萊恩(Joe Ryan)今繳出6局僅失1分的優質先發,打線也很快就發威,2局在沙諾(Miguel Sanó)開轟與阿拉耶茲(Luis Arraez)的長打後迅速取得4:0領先,5局再靠新同學桑契斯(Gary Sanchez)的適時安打再添2分。紅襪雖在8局攻下3分大局,不過雙城9局靠對方牛棚投手巴恩斯(Matt Barnes)控球不穩、單局2保送,順利再添2分保險分,終場就以4分差收下勝利。

雖然贏球,不過巴克斯頓再傳傷情恐怕讓教練團開心不起來,這位開路先鋒今首局敲出左外野方向三不管地帶的安打、滑向二壘時卻突然踉蹌往前倒,還因此生氣地拍了紅土,隨後就自行退場,目前需要等MRI檢查結果才會知道詳細傷情。

巴克斯頓去年季末與雙城達成7年1億美元(約新台幣27.8億)的延長合約,休賽季還聘請營養師來為他調整飲食,希望能減少在賽季期間出現痠痛與腫脹等情形。去年他因傷僅出賽61場,不過繳出3成06、生涯新高的19轟成績,顯示只要健康無虞、身手絕對不是問題,不料現在開季第7場比賽就又遇上傷病麻煩。

Byron Buxton left today's game after sliding into second.



(via @BallySportsNOR)pic.twitter.com/RDKxlOqPLA