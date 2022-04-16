MLB》雙城贏球卻有壞消息 金手套外野手開季第7場又傷了（影音）

巴克斯頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今雖在芬威球場以8：4擊敗紅襪，不過開賽沒多久28歲的金手套外野手巴克斯頓（Byron Buxton）就因滑壘受傷退場，今年再度難逃傷勢問題。

雙城先發投手J.萊恩（Joe Ryan）今繳出6局僅失1分的優質先發，打線也很快就發威，2局在沙諾（Miguel Sanó）開轟與阿拉耶茲（Luis Arraez）的長打後迅速取得4：0領先，5局再靠新同學桑契斯（Gary Sanchez）的適時安打再添2分。紅襪雖在8局攻下3分大局，不過雙城9局靠對方牛棚投手巴恩斯（Matt Barnes）控球不穩、單局2保送，順利再添2分保險分，終場就以4分差收下勝利。

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雖然贏球，不過巴克斯頓再傳傷情恐怕讓教練團開心不起來，這位開路先鋒今首局敲出左外野方向三不管地帶的安打、滑向二壘時卻突然踉蹌往前倒，還因此生氣地拍了紅土，隨後就自行退場，目前需要等MRI檢查結果才會知道詳細傷情。

巴克斯頓去年季末與雙城達成7年1億美元（約新台幣27.8億）的延長合約，休賽季還聘請營養師來為他調整飲食，希望能減少在賽季期間出現痠痛與腫脹等情形。去年他因傷僅出賽61場，不過繳出3成06、生涯新高的19轟成績，顯示只要健康無虞、身手絕對不是問題，不料現在開季第7場比賽就又遇上傷病麻煩。

Byron Buxton left today's game after sliding into second.



（via @BallySportsNOR）pic.twitter.com/RDKxlOqPLA — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 15, 2022

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