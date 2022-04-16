晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙城贏球卻有壞消息 金手套外野手開季第7場又傷了（影音）

2022/04/16 08:32

巴克斯頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今雖在芬威球場以8：4擊敗紅襪，不過開賽沒多久28歲的金手套外野手巴克斯頓（Byron Buxton）就因滑壘受傷退場，今年再度難逃傷勢問題。

雙城先發投手J.萊恩（Joe Ryan）今繳出6局僅失1分的優質先發，打線也很快就發威，2局在沙諾（Miguel Sanó）開轟與阿拉耶茲（Luis Arraez）的長打後迅速取得4：0領先，5局再靠新同學桑契斯（Gary Sanchez）的適時安打再添2分。紅襪雖在8局攻下3分大局，不過雙城9局靠對方牛棚投手巴恩斯（Matt Barnes）控球不穩、單局2保送，順利再添2分保險分，終場就以4分差收下勝利。

雖然贏球，不過巴克斯頓再傳傷情恐怕讓教練團開心不起來，這位開路先鋒今首局敲出左外野方向三不管地帶的安打、滑向二壘時卻突然踉蹌往前倒，還因此生氣地拍了紅土，隨後就自行退場，目前需要等MRI檢查結果才會知道詳細傷情。

巴克斯頓去年季末與雙城達成7年1億美元（約新台幣27.8億）的延長合約，休賽季還聘請營養師來為他調整飲食，希望能減少在賽季期間出現痠痛與腫脹等情形。去年他因傷僅出賽61場，不過繳出3成06、生涯新高的19轟成績，顯示只要健康無虞、身手絕對不是問題，不料現在開季第7場比賽就又遇上傷病麻煩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。