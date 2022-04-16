晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「為了賺錢幫中國找藉口」ESPN爆蔡崇信曾施壓開除莫雷

2022/04/16 09:28

蔡崇信。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《ESPN》日前刊出長篇報導揭露阿里巴巴集團副主席、籃網老闆蔡崇信在美國與中國的雙面行為，並透露他曾向聯盟施壓開除聲援香港的前火箭總管莫雷（Daryl Morey）。

《ESPN》在文中指出，當蔡崇信在2018年入主籃網後，被聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）認為對聯盟在世界市場上的擴張能帶來很大的幫助，但如今看來他成為NBA必須向中國妥協的代表人物，也就是為了龐大收入必須與極權政府打交道、且忽略社會正義問題。

報導批評蔡崇信的雙面行為，指他在美國為了對抗種族歧視問題捐了數億美元，但在中國阿里巴巴集團卻與被美國列入黑名單的企業合作，投資開發人臉系統技術的公司，這些技術也是中國政府用來監控新疆維吾爾族的主要工具。

蔡崇信除曾形容鎮壓異己人士是促進經濟成長的必要條件，被問及中國人權議題時則說：「中國14億人民很滿意他們現在的狀態」，對此前白宮副國安顧問、中國專家博明（Matt Pottinger）就批：「他批評美國不完美的地方，我們都應該這麼做沒錯，但因為可以在中國賺錢，就為中國犯下的人權暴行找藉口。」

目前NBA在中國的困境很大一部分與前火箭總管莫雷2019年一則「撐香港挺自由」的推文有關，《ESPN》在報導裡指出，莫雷的支持者相信蔡崇信曾向聯盟施壓，並希望莫雷能正式道歉，這件事甚至鬧到白宮都知情。

而後來莫雷保住飯碗，籃網因此取消他在一場要與火箭交手之戰訂的包廂，根據當天本來也要一起去看球的相關人士說法，莫雷認為此舉是蔡崇信不歡迎他出現在巴克萊中心，不過籃網方面表示，蔡崇信對於球團此決定並不知情，而之所以會這麼做是因為害怕有抗議行動。

莫雷。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。