NBA》「為了賺錢幫中國找藉口」ESPN爆蔡崇信曾施壓開除莫雷

蔡崇信。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《ESPN》日前刊出長篇報導揭露阿里巴巴集團副主席、籃網老闆蔡崇信在美國與中國的雙面行為，並透露他曾向聯盟施壓開除聲援香港的前火箭總管莫雷（Daryl Morey）。

《ESPN》在文中指出，當蔡崇信在2018年入主籃網後，被聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）認為對聯盟在世界市場上的擴張能帶來很大的幫助，但如今看來他成為NBA必須向中國妥協的代表人物，也就是為了龐大收入必須與極權政府打交道、且忽略社會正義問題。

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報導批評蔡崇信的雙面行為，指他在美國為了對抗種族歧視問題捐了數億美元，但在中國阿里巴巴集團卻與被美國列入黑名單的企業合作，投資開發人臉系統技術的公司，這些技術也是中國政府用來監控新疆維吾爾族的主要工具。

蔡崇信除曾形容鎮壓異己人士是促進經濟成長的必要條件，被問及中國人權議題時則說：「中國14億人民很滿意他們現在的狀態」，對此前白宮副國安顧問、中國專家博明（Matt Pottinger）就批：「他批評美國不完美的地方，我們都應該這麼做沒錯，但因為可以在中國賺錢，就為中國犯下的人權暴行找藉口。」

目前NBA在中國的困境很大一部分與前火箭總管莫雷2019年一則「撐香港挺自由」的推文有關，《ESPN》在報導裡指出，莫雷的支持者相信蔡崇信曾向聯盟施壓，並希望莫雷能正式道歉，這件事甚至鬧到白宮都知情。

而後來莫雷保住飯碗，籃網因此取消他在一場要與火箭交手之戰訂的包廂，根據當天本來也要一起去看球的相關人士說法，莫雷認為此舉是蔡崇信不歡迎他出現在巴克萊中心，不過籃網方面表示，蔡崇信對於球團此決定並不知情，而之所以會這麼做是因為害怕有抗議行動。

莫雷。（資料照，美聯社）

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