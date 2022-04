MLB》首打席首球開轟飆速173公里！ 大谷翔平火力覺醒敲本季首轟

大谷翔平本季首轟終於出爐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季首轟遲遲未出爐,等待了30打席後,今天對戰遊騎兵終於開轟,幫助天使先馳得點。

大谷翔平開季投打表現不盡理想,昨天對戰遊騎兵主投3.2局失6分,苦吞本季第2敗,打擊手感看似逐漸回溫,連4戰敲安,打擊率升至1成72,但開季至今連30打席都沒有開轟,本季首轟還沒有開張。大谷翔平賽後自己的狀況不是很好,揮棒啟動時有點慢,以後打擊要大膽一點,自己的好球帶也要做修正,常常錯過可以攻擊的球。

請繼續往下閱讀...

美國時間4月15日是大聯盟一年一度的「羅賓森日」(Jackie Robinson Day),所有球員都會換上42號球衣出賽。天使今天續戰遊騎兵,大谷翔平依舊擔任開路先鋒,擔任指定打擊,首局首打席面對遊騎兵先發投手布希(Matt Bush),鎖定第一顆偏高的95.9英哩速球,轟出一發右外野陽春砲,本季首轟終於出爐,連續5場敲安,此發全壘打飛行距離高達406英呎,擊球初速為108英哩(約173.8公里)。

First pitch of the game first HR of the season for Shohei Ohtani! #GoHalos pic.twitter.com/lIFyT2BPFy