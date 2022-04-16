MLB》首打席首球開轟飆速173公里！ 大谷翔平火力覺醒敲本季首轟

大谷翔平本季首轟終於出爐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季首轟遲遲未出爐，等待了30打席後，今天對戰遊騎兵終於開轟，幫助天使先馳得點。

大谷翔平開季投打表現不盡理想，昨天對戰遊騎兵主投3.2局失6分，苦吞本季第2敗，打擊手感看似逐漸回溫，連4戰敲安，打擊率升至1成72，但開季至今連30打席都沒有開轟，本季首轟還沒有開張。大谷翔平賽後自己的狀況不是很好，揮棒啟動時有點慢，以後打擊要大膽一點，自己的好球帶也要做修正，常常錯過可以攻擊的球。

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美國時間4月15日是大聯盟一年一度的「羅賓森日」（Jackie Robinson Day），所有球員都會換上42號球衣出賽。天使今天續戰遊騎兵，大谷翔平依舊擔任開路先鋒，擔任指定打擊，首局首打席面對遊騎兵先發投手布希（Matt Bush），鎖定第一顆偏高的95.9英哩速球，轟出一發右外野陽春砲，本季首轟終於出爐，連續5場敲安，此發全壘打飛行距離高達406英呎，擊球初速為108英哩（約173.8公里）。

First pitch of the game first HR of the season for Shohei Ohtani! #GoHalos pic.twitter.com/lIFyT2BPFy — Los Angeles Angels （@Angels） April 16, 2022

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