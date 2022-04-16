MLB》72年來第3次的罕見戰術！「鬼才教頭」就佔了2次（影音）

席格獲故意四壞保送。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使總教練梅登（Joe Maddon）今不負「鬼才教頭」名號，在面對遊騎兵的比賽中竟在滿壘時選擇故意四壞席格（Corey Seager），罕見戰術再引熱議。

當時比賽來到4局下，該局遊騎兵先靠卡柏森（Charlie Culberson）的長打逆轉取得3：2領先。天使先發德梅斯（Reid Detmers）隨後又被敲安，右投華倫（Austin Warren）接替登板，他一上來就保送西米恩（Marcus Semien），讓遊騎兵攻占滿壘。

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此時輪到左打席格打擊，梅登示意做出故意四壞保送，讓遊騎兵不費吹灰之力擠回1分，華倫面對接下來的右打者，分別被賈佛（Mitch Garver）敲出高飛犧牲打，面對賈西亞（Adolis García）時又發生投手犯規、因而再掉2分，遊騎兵此局總共攻下5分。

根據大聯盟官網指出，這是自1950年以來第3次出現滿壘時故意四壞保送的情況，上一次是2008年，獲保送的是遊騎兵強打漢米爾頓（Josh Hamilton），保送他的正是執教光芒隊的梅登，他在當時9局兩出局後，光芒領先4分的情況下做出此決定。

Barry Bonds treatment for Corey Seager



Rangers lead 4-2 @Rangers | #StraightUpTX | BSSW pic.twitter.com/wnr8l6ywgI — Bally Sports Southwest （@BallySportsSW） April 16, 2022

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