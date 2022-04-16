晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》72年來第3次的罕見戰術！「鬼才教頭」就佔了2次（影音）

2022/04/16 11:15

席格獲故意四壞保送。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使總教練梅登（Joe Maddon）今不負「鬼才教頭」名號，在面對遊騎兵的比賽中竟在滿壘時選擇故意四壞席格（Corey Seager），罕見戰術再引熱議。

當時比賽來到4局下，該局遊騎兵先靠卡柏森（Charlie Culberson）的長打逆轉取得3：2領先。天使先發德梅斯（Reid Detmers）隨後又被敲安，右投華倫（Austin Warren）接替登板，他一上來就保送西米恩（Marcus Semien），讓遊騎兵攻占滿壘。

此時輪到左打席格打擊，梅登示意做出故意四壞保送，讓遊騎兵不費吹灰之力擠回1分，華倫面對接下來的右打者，分別被賈佛（Mitch Garver）敲出高飛犧牲打，面對賈西亞（Adolis García）時又發生投手犯規、因而再掉2分，遊騎兵此局總共攻下5分。

根據大聯盟官網指出，這是自1950年以來第3次出現滿壘時故意四壞保送的情況，上一次是2008年，獲保送的是遊騎兵強打漢米爾頓（Josh Hamilton），保送他的正是執教光芒隊的梅登，他在當時9局兩出局後，光芒領先4分的情況下做出此決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。