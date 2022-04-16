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全國身心障礙國民運動會 新竹縣代表隊奪11金創最佳成績

2022/04/16 10:15

全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊總共獲得11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，創最佳成績！ （竹縣府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊總共獲得11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，其中，屬於特殊奧運項目有10金、1銀、3銅，創新竹縣參加該項賽事的最佳成績，替新竹縣爭光！

縣長楊文科感謝基層教練用心培訓選手，以及師長的支持與鼓勵，縣府也投入多項資源，包含參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升、投入體育班三級培訓發展，也增加運動設施、引入大型賽事，致力提升運動風氣。

全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊總共獲得11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，創最佳成績！ （竹縣府提供）

教育局表示，新竹縣代表隊共88人出征，角逐田徑、游泳、保齡球、特奧滾球、射擊等項目，其中，特奧聯隊共奪得輪鞋競速4面金牌、滾球3金、特奧籃球3金，羽球、桌球各拿下1金；在「聽障男子組桌球單打賽」奪金的王顗翔已是二度奪金，同時也是國手身分，實力堅強。

新豐國中校長張明智、仰德高中教練龍筱宜、竹東國中教練曾俊卿、石光國中籃球教練曾子豪及許家強、新竹特教學校教師張佩愉、新豐國中組長羅盛堉等人，負責培訓有意參賽的選手並帶隊。

羅盛堉分享，對於身心障礙選手的培訓，技巧要反覆練習，並教導競爭的概念；他舉例，有參與輪鞋競速的選手歷經1年的訓練，才懂得要往終點方向前進，且要注意不能壓線或切西瓜，須以耐性、正向方式反覆鼓勵，讓選手清楚認知到自己進步。

全國身心障礙國民運動會甫落幕，新竹縣代表隊總共獲得11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，創最佳成績！ （竹縣府提供）

教育局表示，得獎選手名單、項目如下：

1. 特奧男子組特奧滾球4人團體賽金牌：朱宇豪、官秉緯、翁穎廷、張志豪、陳宥誠

2.特奧女子組特奧羽球單打賽金牌：劉思妤

3.特奧男子組特奧籃球3人制團體賽金牌：甘俊賢、車仲崴、車宥賢、林耀均、翁穎廷

4.特奧女子組特奧籃球3人制團體賽金牌：吳怡萱、徐語彤、張妤媗、鍾采恩、羅敏甄

5.特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺第二組金牌：楊鵬

6.特奧女子組特奧輪鞋競速100公尺第三組 金牌：吳怡萱

7.特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺第三組 金牌：黃昊宇

8.特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺第二組 金牌：徐語彤

9.聽障男子組桌球單打賽金牌：王顗翔

10.特奧男子組特奧滾球雙人賽金牌 ：梁明增、陳思齊

11.特奧女子組特奧滾球雙人賽金牌：何承庭、陳淑娟

12.特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺第四組銀牌：吳怡萱

13.特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺第四組銅牌：楊鵬

14.特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺第二組 銅牌：黃昊宇

15.特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺第一組銅牌：徐語彤

16.肢障混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人賽銅牌：吳武松

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