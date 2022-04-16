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NBA》T.楊恩下半場打爆騎士！老鷹逆轉勝收季後賽門票

2022/04/16 10:21

T.楊恩。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA附加賽殊死戰今天登場，老鷹少主T.楊恩攻下全隊最高38分，尤其他在下半場隻手遮天，率隊上演逆轉秀，助隊以107：101擊敗騎士，搶下東部第8種子，季後賽首輪將強碰第1的熱火。

東部第9的老鷹前一場附加賽大勝黃蜂闖過頭關，今天迎戰前役不敵籃網的騎士。騎士J.艾倫（Jarrett Allen）今天歸隊，且全隊開賽打出絕佳氣勢，首節就取得雙位數的大幅領先，陣中長人馬卡南（Lauri Markkanen）半場獨拿17分表現最佳；而老鷹中鋒卡培拉（Clint Capela）因膝蓋受傷退場，讓落後的亞特蘭大軍團陷入苦戰。

不過，第3節老鷹回神，當家少主T.楊恩（Trae Young）單節獨砍16分，最後1分多鐘連續命中三分球，助老鷹取得本場比賽首度領先，前三節打完，雙方戰成平手。

決勝節老鷹展現經驗值，開局打出一波11：5攻勢，讓騎士有些手忙腳亂，最後2分鐘，騎士葛蘭德（Darius Garland）關鍵跳投加上莫布里（Evan Mobley）罰球，助隊保有一線生機，但終場前騎士採取犯規戰術未果，讓老鷹帶走最後一張季後賽門票。

老鷹楊恩今天繳出全隊最高38分、9助攻，替補上陣的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）進帳次高19分，騎士馬卡南拿下全隊最高26分、8籃板，葛蘭德進帳21分。

騎士馬卡南拿下全隊最高26分。（美聯社）

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