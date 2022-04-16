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MLB》第5轟領先全聯盟 小葛雷諾寫隊史睽違12年紀錄（影音）

2022/04/16 11:51

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）昨天對戰洋基吞下4K，今與運動家交手一吐怨氣，敲出領先全聯盟的第5轟，暫居美聯全壘打王，藍鳥終場以4：1贏球，中止運動家近期的2連勝。

藍鳥今天在主場迎戰運動家，小葛雷諾本季首度擔任指定打擊，首局就敲出右外野陽春砲，助隊先馳得點，本季第5轟出爐，高居全聯盟最多，而他開季前8場就敲出5轟，成為隊史12年來第3位、第4次達成這項壯舉的球員，前2位分別是戴加多（Carlos Delgado）、威爾斯（Vernon Wells），而戴加多曾2度完成這項紀錄。

小葛雷諾揮別前役單場4K的陰霾，全場3打數2安打，另有1分打點和1次保送。藍鳥全場敲出11支安打，艾斯皮納（Santiago Espinal）、柯林斯（Zach Collins）和小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲安進帳1打點，藍鳥終場以4：1擊敗運動家，中繼1.2局無失分的辛巴（Adam Cimber）拿下本季第3勝，而終結者羅馬諾（Jordan Romano）也勇奪全聯盟最多的5場救援成功。

小葛雷諾今天敲出領先全聯盟的第5轟。（法新社）

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