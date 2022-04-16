羽球》戴資穎未參賽、白馭珀首輪對決辛度 亞錦賽籤表出爐！

王子維。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022年亞洲羽球錦標賽將於4月26日於菲律賓馬尼拉點燃戰火，台灣一共有8組選手參賽，男單由「羽球王子」王子維領銜，有望對決日本名將桃田賢斗。

王子維首輪對手將是世界112的馬來西亞小將肖勒（Aidil Sholeh），第二輪可能面對印度好手森（Lakshya Sen），若過關有望在8強對決頭號種子桃田賢斗。另外台灣22歲好手林俊易此次也有參賽，首輪對手為世界24的印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）。

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女單方面有3名選手參賽，領軍的「小小白」白馭珀首輪就是場硬仗，對手是世界第7的印度名將辛度（P.V. Sindhu），宋碩芸的對手為泰國李美妙（Pornpawee Chochuwong），許玟琪首輪對手為資格賽A組出線的選手。

「羊肉爐」盧敬堯／楊博涵是本屆唯一參賽的台灣男雙，首輪強碰日本第2種子保木卓朗／小林優吾，女雙張淨惠／李芷蓁首輪對決印度喬利（Treesa Jolly）／普萊拉（Gayatri Gopichand Pullela）；李佳馨／鄧淳薫則要從資格賽打起。

白馭珀。（資料照，記者羅沛德攝）

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