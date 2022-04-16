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MLB》生涯最會轟遊騎兵！ 大谷翔平雙響霸氣甩棒引熱議（影音）

2022/04/16 12:39

大谷翔平單場雙響砲，霸氣甩棒引熱議。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平昨日先發登板被打爆，主投3.2局失6分吞下第2敗，今天續戰遊騎兵靠「打者翔平」一吐怨氣，今天敲出睽違30打席的本季首轟，單場雙響砲灌進3打點，天使上演5轟煙火秀，終場以9：6逆轉擊敗遊騎兵，大谷霸氣甩棒也引發外界熱議。

大谷翔平賽前連30打席未能敲出本季首轟，今天續戰遊騎兵首打席首球，就從遊騎兵先發投手布希（Matt Bush）手中敲出右外野陽春砲，連5戰敲安，這是他旅美5年來最晚的單季首轟。

大谷翔平首轟出爐銳不可擋，5局上砲轟遊騎兵牛棚左投阿拉德（Kolby Allard），擊出右外野2分砲，生涯第7度單場雙響砲，另外灌進3分打點。大谷翔平此役5打數2安打，吞下2次三振，打擊率升至2成07。

大谷翔平敲出本季第2轟，看著球飛出右外野大牆，棒子甩得相當霸氣，這一幕場景引發球迷熱議，有網友說，「這甩棒好狂」、「帥翻了！」、「大谷爆氣啦！」、「應該多學學包爺的經典甩棒」。

加上今天這兩發全壘打，大谷翔平生涯對戰遊騎兵累積12轟，是他對戰過的球隊當中最多的，第2多的是對戰水手的11轟。

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