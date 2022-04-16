MLB》拆彈失敗！查普曼11局再見保送 寫現代棒球首見難堪紀錄

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨在9局完全找不到好球帶、靠隊友化解危機，今面對金鶯就沒那麼好運，以再見保送讓球隊終場以1：2輸球，也寫下難堪紀錄。

查普曼昨在面對藍鳥一役於9局上場關門，面對3名打者全部投出保送擠成滿壘，洋基緊急換上金恩（Michael King）登板，他也順利守成、收下生涯首次救援成功。

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洋基今作客巴爾的摩，3局靠史坦頓（Giancarlo Stanton）安打先馳得點，不過金鶯在7局追平比數，兩隊因此進入延長賽，比賽來到11局下，前一局未失分的史密特（Clarke Schmidt）續投，不過他在一出局後連投2個保送、讓金鶯攻占滿壘，洋基換上查普曼登板，他三振掉穆林斯（Cedric Mullins）後，面對烏里亞斯（Ramon Urias）還先取得2好0壞的球數領先。

不過查普曼接著連投2顆速球都未進入好球帶，再來一顆滑球挖地瓜，滿球數後79.6英哩的滑球還是偏高，最後就以再見保送讓金鶯擠回寶貴一分。

根據《Stats By STATS》指出，查普曼是現代棒球年代以來，首位前次出賽保送3打者後下戰又投出再見保送的後援投手；《ESPN Stats & Info》的紀錄則顯示，過去15個球季洋基兩度再見保送輸球、投手都是查普曼，上次是2017年面對紅襪隊。

至於洋基隊史上兩度再見保送的投手，查普曼則是史上第3位，前兩位分別是摩爾（Wilcy Moore，1927年）、普羅克特（Scott Proctor，2005、2007）。

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