晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》拆彈失敗！查普曼11局再見保送 寫現代棒球首見難堪紀錄

2022/04/16 13:16

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨在9局完全找不到好球帶、靠隊友化解危機，今面對金鶯就沒那麼好運，以再見保送讓球隊終場以1：2輸球，也寫下難堪紀錄。

查普曼昨在面對藍鳥一役於9局上場關門，面對3名打者全部投出保送擠成滿壘，洋基緊急換上金恩（Michael King）登板，他也順利守成、收下生涯首次救援成功。

洋基今作客巴爾的摩，3局靠史坦頓（Giancarlo Stanton）安打先馳得點，不過金鶯在7局追平比數，兩隊因此進入延長賽，比賽來到11局下，前一局未失分的史密特（Clarke Schmidt）續投，不過他在一出局後連投2個保送、讓金鶯攻占滿壘，洋基換上查普曼登板，他三振掉穆林斯（Cedric Mullins）後，面對烏里亞斯（Ramon Urias）還先取得2好0壞的球數領先。

不過查普曼接著連投2顆速球都未進入好球帶，再來一顆滑球挖地瓜，滿球數後79.6英哩的滑球還是偏高，最後就以再見保送讓金鶯擠回寶貴一分。

根據《Stats By STATS》指出，查普曼是現代棒球年代以來，首位前次出賽保送3打者後下戰又投出再見保送的後援投手；《ESPN Stats & Info》的紀錄則顯示，過去15個球季洋基兩度再見保送輸球、投手都是查普曼，上次是2017年面對紅襪隊。

至於洋基隊史上兩度再見保送的投手，查普曼則是史上第3位，前兩位分別是摩爾（Wilcy Moore，1927年）、普羅克特（Scott Proctor，2005、2007）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。