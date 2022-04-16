MLB》轉隊首年前兩戰讓巨人驚艷 明星左投創隊史百年紀錄

明星左投羅冬本季轉戰巨人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星左投羅冬（Carlos Rodon）本季轉戰巨人，前兩戰先發表現亮眼，今天對戰守護者繳出7局飆9K失1分的優質先發，在隊友克勞佛（Brandon Crawford）、佩德森（Joc Pederson）和巴特（Joey Bart）開轟加持下，巨人終場以4：1贏球，近期拉出一波3連勝。羅冬收下轉隊首勝，同時也是個人本季第1勝。

羅冬上季只以300萬美元的合約與白襪續約，不過卻投出生涯代表作，繳出13勝5敗、185次三振、防禦率2.37的成績單，勝場數、三振和防禦率都寫下生涯最佳，該年也首度入選明星賽。

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羅冬季後與巨人簽下2年4400萬美元的合約，首戰就讓新東家驚豔不已，面對馬林魚先發5局只被敲出3支安打無失分，另外飆出12K，而今天對戰守護者依舊展現優異K功，主投7局被敲2安失1分，外帶9次三振，羅冬前2次先發合計只被敲出5支安打，累積21K，成為自現代棒球史（1900年）以來，首位在球隊第1年前兩戰先發合計至少20K和5安以下的巨人投手。

此外，羅冬在巨人的第一年前兩戰合計21K，隊史僅次於1937年梅爾頓（Cliff Melton）的22K。

而羅冬前兩戰飆出60顆98英哩以上的火球，這是自2008年詳細計算投手球速以來，巨人隊史第4多的紀錄，前3位分別是「鯊魚」薩瑪傑哈（Jeff Samardzija，93顆）、高斯曼（Kevin Gausman，107顆）和林西肯（Tim Lincecum，208顆），若是他能繼續健康出賽的話，2個月內就能刷新這項紀錄。

.@Carlos_Rodon55 was a man on a mission today pic.twitter.com/0FcJr4rGQG — SFGiants （@SFGiants） April 16, 2022

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