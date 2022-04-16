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NBA》英葛蘭砍30分 鵜鶘決勝節大逆轉搶下西部第8種子

2022/04/16 13:07

鵜鶘決勝節大逆轉擊敗快艇，搶下西部第8種子。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA西部最後一場附加賽今登場，鵜鶘上演戲劇化逆轉秀，英葛蘭砍下全場最高30分，幫助鵜鶘在決勝節克服雙位數落後，展開反撲，最終以105：101擊敗快艇，搶下西部第8種子，順利挺進季後賽，首輪將碰上太陽。

西部第9的鵜鶘在附加賽首戰擊敗馬刺，闖過第一關，第二戰碰上前役不敵灰狼的快艇。

不過，快艇在殊死戰賽前傳出壞消息，當家球星P.喬治（Paul George）因確診觸發健康安全協議，確定無法上場，而有傷在身的雷納德（Kawhi Leonard）也只能作壁上觀，等於雙星都缺席。

鵜鶘開賽表現強勢，英葛蘭（Brandon Ingram）在上半場獨砍18分，助隊取得雙位數領先。不過，快艇在下半場調整好攻守節奏，第3節開局拉出7：0攻勢反撲，不只超前還取得雙位數領先。

鵜鶘在決勝節吹起反攻號角，英葛蘭聯手麥考倫（CJ McCollum），率隊打出一波14：1攻勢反擊，也再度超車。雙方一路拉鋸，在終場前16.9秒快艇N.鮑威爾（Norman Powell）站上罰球線，但兩罰中1，還有兩分落後的快艇也無力反撲，讓鵜鶘拿下最後一張季後賽門票。

鵜鶘英葛蘭繳出全隊最高30分、6籃板，麥考倫挹注19分，但團隊三分球命中率並不理想僅27.3%；快艇R.傑克森（Reggie Jackson）、小莫里斯（Marcus Morris Sr.）皆繳出27分，但在少了喬治情況下，仍在附加賽吞下第2敗出局，今年洛杉磯兩支球隊都無緣季後賽。

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