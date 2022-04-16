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T1》雲豹GM兼總教練首戰 蘇翊傑相信球員更有競爭力

2022/04/16 13:15

雲豹總經理練蘇翊傑兼任總教練。（資料找，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟桃園雲豹明天將前往客場出戰聯盟龍頭高雄全家海神，這也是雲豹在王志群請辭總教練，由總經理蘇翊傑兼任主帥的首戰，力拚中止3連敗低潮。

雲豹以5勝17負排聯盟第5，現階段得盡全力捍衛躋身季後賽席位，蘇翊傑說：「我們已經打了22場比賽，球隊還是有些防守上的細節與策略要修正，我們在這禮拜做了許多調整，相信他們會更有競爭力。」

以技術顧問身份協助球隊的劉嘉發認為，明天對海神能否贏球，關鍵在於防守對方外援，他說：「他們禁區有一個大的（庫薩斯），也有個小的亞外（布銳克曼）後衛，應該要多留意這名後衛，如果能斷掉他的供輸線，我想應該會表現得不錯。」

值得一提的是，海神陣中包含于煥亞、余純安等人，都是劉嘉發過去在SBL時期九太科技的子弟兵，他說：「我曾經當過他們的教練，看到他們在海神表現越來越好，我當然覺得蠻開心的，不過現階段我們如何讓雲豹球員能慢慢成長，是我目前感覺到最重要的一環。」

隊長鄭瑋在上週與中信之戰投進7記3分彈，近況表現明顯提升，他說：「平時有多針對投籃多做訓練，多模擬比賽情境，練球多練外線，多練一點是一點，畢竟這些投出來，都是累積在自己身上。」他也指出，近期團隊苦吞3連敗，很大的原因來自於被對手打出許多轉換快攻，所以大家回防應交代更明確。

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