鈴木一朗開球。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕水手今在主場開幕戰迎戰太空人,開球嘉賓邀來陣中傳奇鈴木一朗,他披上2001年的球衣,將球送進大物J.羅德里奎茲(Julio Rodriguez)的手套,頗具傳承意味。

在大聯盟打滾19個球季、累積3089安的日籍強打鈴木一朗,2019年球季高掛球鞋,目前在水手擔任總裁特助,預計在2025年角逐名人堂資格,有望成為亞洲第一人。

鈴木一朗今穿上當年新人球季的球衣、踏上主場投手丘開球,48歲的他簡單揮揮手臂當熱身後就輕鬆將球送出,無論速度與準度都在水準之上,也獲得西雅圖球迷熱情歡呼。

