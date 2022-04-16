網球》超狂神救球預約年度美技！西西帕斯衛冕只差2勝（影音）

西西帕斯艱辛收下4強門票。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在蒙地卡羅大師賽8強苦戰三盤以6：2、6：7（3）、6：4晉級，比賽尾聲還秀了一記超神救球，獲讚可以預約年度好球。

西西帕斯8強賽遭遇阿根廷小巨人史瓦茲曼（Diego Schwartzman），先馳得盤後第二盤又取得5：2領先，眼看勝利在望卻突然找不到節奏，在接下來的10局丟掉9局，不僅被扳平還在第三盤陷於0：4落後，所幸及時回穩，最後花了2小時45分鐘才收下遲來的勝利。

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其中在第三盤第10局，雙方戰成40：40時，西西帕斯隨球上網後面對對方可能形成的穿越球，在網前飛撲成功將球擊回，隨後還在紅土上翻了一圈，也被ATP官網等媒體大讚可以預約年度好球。

西西帕斯去年就是在此站勇奪生涯首座大師賽金盃，這位衛冕冠軍只差兩勝就能完成2連霸，4強對手將是德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），兩人交手過9次，西西帕斯拿下6勝。

possibly the shot of the year by Tsitsipas pic.twitter.com/U46JucK6ai — Ricky Dimon （@Dimonator） April 15, 2022

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