網球》超狂神救球預約年度美技！西西帕斯衛冕只差2勝（影音）

西西帕斯艱辛收下4強門票。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在蒙地卡羅大師賽8強苦戰三盤以6:2、6:7(3)、6:4晉級,比賽尾聲還秀了一記超神救球,獲讚可以預約年度好球。

西西帕斯8強賽遭遇阿根廷小巨人史瓦茲曼(Diego Schwartzman),先馳得盤後第二盤又取得5:2領先,眼看勝利在望卻突然找不到節奏,在接下來的10局丟掉9局,不僅被扳平還在第三盤陷於0:4落後,所幸及時回穩,最後花了2小時45分鐘才收下遲來的勝利。

其中在第三盤第10局,雙方戰成40:40時,西西帕斯隨球上網後面對對方可能形成的穿越球,在網前飛撲成功將球擊回,隨後還在紅土上翻了一圈,也被ATP官網等媒體大讚可以預約年度好球。

西西帕斯去年就是在此站勇奪生涯首座大師賽金盃,這位衛冕冠軍只差兩勝就能完成2連霸,4強對手將是德國第2種子茲維列夫(Alexander Zverev),兩人交手過9次,西西帕斯拿下6勝。

possibly the shot of the year by Tsitsipas pic.twitter.com/U46JucK6ai