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棒球》世界少棒聯盟國手選拔賽 首度移師台東今於延平鄉紅葉開幕

2022/04/16 15:24

台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽首度移師台東，今在紅葉國小開幕。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕今年LLB少棒及青少棒國手選拔賽首度移師台東，今在延平鄉紅葉開幕，紅葉國小少棒球員以布農族報戰功表演揭序，內政部次長陳宗彥、台東縣副縣長王志輝及延平鄉胡黃廣文等人共襄盛舉，開幕活動結合了台東縣長饒慶鈴「重振臺東棒球原鄉」政策，期再創台東紅葉少棒精神。

本屆LLB少棒選拔賽由中華電信冠名贊助，全名為「中華電信謝國城全國少棒錦標賽」，將全力支持少棒，讓小將們勇敢無懼，拿下亞太區代表權，前進威廉波特；而台灣中油潤滑油事業部則冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，除賽事冠名贊助外，並提供卑南國中交通車與球場機具機油及棒球設備器材，讓學校能夠在最好的訓練環境下，取得國手資格勇奪佳績。

王志輝表示，110學年度國小棒球聯賽硬式組全國賽甫於13日閉幕，台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽緊接登場，而且在全國知名紅葉少棒精神的紅葉國小舉行開幕，紅葉國小也是這次賽事的台東縣代表隊。台東是「棒球的原鄉」，也是「選手的搖籃」，雖然人口少，地處偏遠、交通不便與財政困窘，卻是全國少數縣市有發展五級棒球運動的縣市，今年選擇在台東作為謝國城盃全國賽場地，是台東第一次辦理國手選拔賽。

縣教育處表示，來自全國各縣市14支隊伍於明日起在台東棒球村第一及第二棒球場開打，原規劃結合延平鄉公所舉辦開幕園遊會，因疫情取消；另外，賽事期間時將嚴格遵循中央防疫規定，實聯制及選手與隊職員均將量測體溫等。中華電信謝國城全國少棒錦標賽於17日至24日與國光牌謝國城全國青少棒錦標賽於23日到5月1日辦理，屆時無法到現場觀賽的民眾，21日起可透過緯來精采台與愛爾達電視，欣賞精彩賽事。

台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽台東開打，小將們個個磨摩擦掌。（記者陳賢義攝）

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