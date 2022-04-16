羽球全團賽》土銀「左手重砲」林俊易逆轉王子維 率隊取得聽牌

林俊易逆轉王子維，率隊取得聽牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／屏東報導〕在屏東舉行的全國羽球團體錦標賽今日進行男、女甲組4強賽，男團由尋求衛冕的合庫A隊強碰由「麟洋配」李洋／王齊麟領軍的土銀A隊，土銀「左手重砲」林俊易以16：21、21：9、21：19逆轉王子維，幫助土銀取得2：0聽牌。

土銀本屆有備而來，不僅男雙由李洋／王齊麟，單打更是擁有台灣4位潛力新星林俊易、廖倬甫、蘇力揚、陳紀廷，首要目標就是要粉碎合庫的衛冕夢。

請繼續往下閱讀...

土銀在4強賽男單第一點就排出廖倬甫，並以21：8、21：13擊敗黃郁豈，為球隊先下一城。不過，合庫第二點排出王子維把關，想不到林俊易展現韌性，即使丟掉第一局，但後兩局都不讓王子維太輕鬆，最終以逆轉方式收下勝利。

林俊易。（記者林岳甫攝）

林俊易透露，其實自己在過去兩次排名賽狀況不佳，但這段期間為備戰全團賽，每週都先跑1萬公里，盼能強化體能，加上教練不斷給予指導配球，使他不再只是靠著蠻力打比賽。

土銀取得聽牌後，準備交由李洋／王齊麟把關，將對上合庫的第一男雙李哲輝／楊博軒。

林俊易。（記者林岳甫攝）

林俊易。（記者林岳甫攝）

王子維。（記者林岳甫攝）

王子維。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法