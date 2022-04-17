NBA季後賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是洋基對決金鶯，洋基將派出泰倫（Jameson Taillon）對決金鶯先發威爾斯（Tyler Wells），誰能取勝？第二場則是太空人對決水手，太空人將派出王牌韋蘭德（Justin Verlander）對決水手福萊克森（Chris Flexen） ，韋蘭德會繳出什麼表現呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽正式引爆！今天金塊對決勇士，勇士一哥柯瑞預計歸隊出賽，將強碰MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic），誰能拔得頭籌？喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是樂天桃猿對味全龍，樂天將派出王溢正對決味全鋼龍，第二場則是中信兄弟對決統一獅，中信將派出本季初登板的德保拉對決統一年輕火球男古林睿煬，哪一位能幫助球隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

MLB

07:00 洋基@金鶯 華視

09:00 太空人@水手 愛爾達體育2台

NBA

08:30 金塊@勇士 G1 緯來體育、愛爾達體育1台

T1

15:00 桃園雲豹 vs. 高雄海神

17:30 台南獵鷹 vs. 台中太陽

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

SBL

15:00 台啤 vs. 九太

17:00 璞園 vs. 裕隆

轉播：緯來體育、緯來精采

PLG

14:30 勇士 vs. 鋼鐵人

17:00 攻城獅 vs. 國王

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

中職

14:05 樂天桃猿@味全龍 ELEVENSPORTS2

14:05 中信兄弟@統一獅 MOMO綜合台

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