晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

奧運冠軍宣布不再代表俄羅斯出賽 外媒：運動生命已結束

2022/04/16 16:19

俄羅斯現代五項好手萊森宣布背棄普廷政府。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，2016年里約奧運現代五項金牌、俄羅斯好手萊森 （Aleksander Lesun）近日宣布，不會再代表俄羅斯出賽，外媒指出背棄普廷政府的這項行為，形同他的運動生涯已經結束。

萊森在14日接受《BBC》採訪時宣布自己這項決定，該媒也指出他的決定形同反對祖國軍事入侵烏克蘭，在俄國是一項危險的表態：「實際上形同退役。」

33歲的萊森出生於1988年，也就是蘇聯解體前3年，他是在前蘇聯政體的白俄羅斯長大，由於白俄在體育方面的資金投入不如俄羅斯，因此當2009年俄羅斯國家隊遞出橄欖枝時，他毫不猶豫轉投俄羅斯，並在7年後成為了奧運冠軍。

「我曾經很自豪能在俄羅斯國旗下參加比賽，」萊森說。 「過去俄羅斯對我而言一直是一個珍貴而強大的國家，因為它的人民和自然之美。」

然而，入侵烏克蘭的行為讓萊森的生活發生了翻天覆地的變化。 「我知道這個世界再也不會一樣了。」他說，現在在俄羅斯，公開談論反戰可能會產生危險的後果，數千名反戰抗議者被拘留。

上個月，俄羅斯還修訂了刑法，散佈有關俄羅斯軍隊的虛假訊息將處以最高3年的有期徒刑，如果確定虛假訊息造成嚴重後果，最高處以還會15年徒刑，此外還禁止使用「戰爭」、「入侵」等字眼來表達，僅稱「特殊軍事行動」。

先前，俄羅斯網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）和梅德維夫（Daniil Medvedev）都曾使用「烏克蘭危機」、「促進和平」等較為和緩的用詞來表達。另外盧布列夫（Andrey Rublev）在2月份的杜拜公開賽上，在攝影機上大膽寫下「請不要開戰」。不過就在俄羅斯修訂刑法後，類似這樣的聲音就幾乎消失了，只剩下支持戰爭的聲音。

「俄羅斯的運動員就像是一種宣傳工具。」萊森表示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。