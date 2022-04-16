奧運冠軍宣布不再代表俄羅斯出賽 外媒：運動生命已結束

俄羅斯現代五項好手萊森宣布背棄普廷政府。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，2016年里約奧運現代五項金牌、俄羅斯好手萊森 （Aleksander Lesun）近日宣布，不會再代表俄羅斯出賽，外媒指出背棄普廷政府的這項行為，形同他的運動生涯已經結束。

萊森在14日接受《BBC》採訪時宣布自己這項決定，該媒也指出他的決定形同反對祖國軍事入侵烏克蘭，在俄國是一項危險的表態：「實際上形同退役。」

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33歲的萊森出生於1988年，也就是蘇聯解體前3年，他是在前蘇聯政體的白俄羅斯長大，由於白俄在體育方面的資金投入不如俄羅斯，因此當2009年俄羅斯國家隊遞出橄欖枝時，他毫不猶豫轉投俄羅斯，並在7年後成為了奧運冠軍。

「我曾經很自豪能在俄羅斯國旗下參加比賽，」萊森說。 「過去俄羅斯對我而言一直是一個珍貴而強大的國家，因為它的人民和自然之美。」

然而，入侵烏克蘭的行為讓萊森的生活發生了翻天覆地的變化。 「我知道這個世界再也不會一樣了。」他說，現在在俄羅斯，公開談論反戰可能會產生危險的後果，數千名反戰抗議者被拘留。

上個月，俄羅斯還修訂了刑法，散佈有關俄羅斯軍隊的虛假訊息將處以最高3年的有期徒刑，如果確定虛假訊息造成嚴重後果，最高處以還會15年徒刑，此外還禁止使用「戰爭」、「入侵」等字眼來表達，僅稱「特殊軍事行動」。

先前，俄羅斯網壇名將莎拉波娃（Maria Sharapova）和梅德維夫（Daniil Medvedev）都曾使用「烏克蘭危機」、「促進和平」等較為和緩的用詞來表達。另外盧布列夫（Andrey Rublev）在2月份的杜拜公開賽上，在攝影機上大膽寫下「請不要開戰」。不過就在俄羅斯修訂刑法後，類似這樣的聲音就幾乎消失了，只剩下支持戰爭的聲音。

「俄羅斯的運動員就像是一種宣傳工具。」萊森表示。

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