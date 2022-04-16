晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》桃猿安打串聯攻下3分！ 桃猿3：0龍

2022/04/16 18:07

第四局（猿3：0龍）

4上，林泓育四壞保送，梁家榮游擊滾地出局，林泓育上二壘，馬傑森內野安打，林泓育上三壘，蘭寅倫二壘安打，猿1：0龍，馬傑森再靠傳球失誤回本壘，猿2：0龍，張閔勳內野安打，猿3：0龍，陳晨威一壘滾地雙殺。

4下，

第三局（猿0：0龍）

3上，林立右外野飛球出局，成晉中外野飛球出局，陳俊秀二壘平飛出局。

3下，蔣少宏遭三振，劉基鴻中外野飛球出局，張政禹遭三振。

第二局（猿0：0龍）

2上，蘭寅倫二壘滾地出局，張閔勳一壘安打，陳晨威二壘滾地雙殺。

2下，吉力吉撈．鞏冠遭三振，李凱威遭三振，鈦龍遭三振。

第一局（猿0：0龍）

1上，林立遭三振，成晉內野安打，陳俊秀一壘安打，成晉上三壘，林泓育遭三振，梁家榮四壞保送，林承飛遭三振。

1下，桃猿更換游擊手為馬傑森，郭天信游擊平飛出局，拿莫．伊漾遭三振，陳品捷游擊飛球出局。

樂天桃猿先發打線

1 林　立 2B
2 成　晉 RF
3 陳俊秀 1B
4 林泓育 DH
5 梁家榮 3B
6 林承飛 SS
7 藍寅倫 LF
8 張閔勛 C
9 陳晨威 CF

先發投手 霸林爵

味全龍先發打線

1 郭天信 CF
2 拿莫．伊漾 1B
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 DH
5 李凱威 2B
6 鈦　龍 LF
7 蔣少宏 C
8 劉基鴻 3B
9 張政禹 SS

先發投手 布里悍

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。