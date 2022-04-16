中職Live》桃猿安打串聯攻下3分！ 桃猿3：0龍

第四局（猿3：0龍）
4上，林泓育四壞保送，梁家榮游擊滾地出局，林泓育上二壘，馬傑森內野安打，林泓育上三壘，蘭寅倫二壘安打，猿1：0龍，馬傑森再靠傳球失誤回本壘，猿2：0龍，張閔勳內野安打，猿3：0龍，陳晨威一壘滾地雙殺。
4下，
第三局（猿0：0龍）
3上，林立右外野飛球出局，成晉中外野飛球出局，陳俊秀二壘平飛出局。
請繼續往下閱讀...
3下，蔣少宏遭三振，劉基鴻中外野飛球出局，張政禹遭三振。
第二局（猿0：0龍）
2上，蘭寅倫二壘滾地出局，張閔勳一壘安打，陳晨威二壘滾地雙殺。
2下，吉力吉撈．鞏冠遭三振，李凱威遭三振，鈦龍遭三振。
第一局（猿0：0龍）
1上，林立遭三振，成晉內野安打，陳俊秀一壘安打，成晉上三壘，林泓育遭三振，梁家榮四壞保送，林承飛遭三振。
1下，桃猿更換游擊手為馬傑森，郭天信游擊平飛出局，拿莫．伊漾遭三振，陳品捷游擊飛球出局。
樂天桃猿先發打線
1 林 立 2B
2 成 晉 RF
3 陳俊秀 1B
4 林泓育 DH
5 梁家榮 3B
6 林承飛 SS
7 藍寅倫 LF
8 張閔勛 C
9 陳晨威 CF
先發投手 霸林爵
味全龍先發打線
1 郭天信 CF
2 拿莫．伊漾 1B
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 DH
5 李凱威 2B
6 鈦 龍 LF
7 蔣少宏 C
8 劉基鴻 3B
9 張政禹 SS
先發投手 布里悍