PLG》領航猿「本土雙槍」發威避免慘紀錄 延長賽奪勝淘汰鋼鐵人

盧峻翔。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕拒絕寫下P. LEAGUE+最慘紀錄的桃園領航猿，今天靠著「本土雙槍」施晉堯和盧峻翔合拿34分，加上延長賽的重要攻守表現，終場106：104中止6連敗，吞敗的高雄鋼鐵人則已提前退出爭奪季後賽資格的行列。

施晉堯。（PLG提供）

領航猿與鋼鐵人一路拉鋸，王柏智在關鍵時刻挺身而出，決勝節最後1分41秒投進三分球，將比分追到1分差，接著施顏宗兩罰一中，王柏智5.7秒的上籃得手逼平比分，將比賽帶入延長賽。

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最後5分鐘戰況依舊膠著，領航猿一度只靠罰球得分，但施晉堯在倒數1分17秒命中超前三分球，接著盧峻翔關鍵抄截，讓羅賓森上籃得手取得保險分，雖布朗接著又投進三分球拉近比分，但周儀翔最後一擊失手，比賽勝負就此底定。

領航猿的6連敗已追平聯盟最長紀錄，好在今天成功止敗，全隊共5人得分達雙位數，盧峻翔拿20分，施晉堯進帳14分，而羅賓森有23分、14籃板，喬丹16分、12籃板，李家慷拿11分。

鋼鐵人因前NBA狀元班尼特遭禁賽，只能派單洋將出擊，布朗拿29分、12籃板，呂政儒27分，陳又瑋拿16分，王柏智貢獻11分，球隊以6勝18敗重回墊底，也確定無緣季後賽。

領航猿止敗。（PLG提供）

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