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成棒》潘文輝春季聯賽飆速155公里 郭李特調變化球更順

2022/04/16 18:28

潘文輝。（中央社）

〔中央社〕成棒春季聯賽台灣中油「火球男」潘文輝今天後援登板，投2局無失分，連飆4K替球隊守住勝利，最快球速155公里；總教練郭李建夫幫忙調整變化球出手，潘文輝越投越順。

111年全國成棒甲組春季聯賽台灣中油（開南大學）今天與台北市大交手，台灣中油7局打完2比1領先，8局台北市大無人出局、攻占一三壘，潘文輝登板後援，讓打者敲出雙殺打，北市大跑回追平分。

台灣中油9局上再度要回領先，潘文輝從8局最後一個出局數起，連飆4K、替球隊守住勝利，率隊以3比2拿勝，今天總計投2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。

台灣中油總教練郭李建夫表示，潘文輝投救援表現都蠻穩定的，但先發因為要投長局數，在意用球數，還需要配速，這部分還沒完全適應。

潘文輝目前最快球速可以投到158公里，具出色球速優勢，升上大學後郭李建夫有協助調整，讓變化球的動作與投直球不要差異太大，郭李建夫表示，目前感覺越來越好，調整動作後，比較不容易被打者抓到球路。

潘文輝表示，過去投變化球為了想投好球常常用「放」的，手肘位置會掉下來，動作不穩定，現在無論變化球還是直球都全力丟，調整過後控球變得更穩定，也有投出信心。

潘文輝11日春季聯賽先發出賽，為大學首場先發登板，最快球速152公里，今天後援飆速155公里，他笑說有回歸到好的感覺，現在還沒有完全習慣先發。

此次春季聯賽，潘文輝希望在教練設定的用球數內，盡量拉長投球局數，球速上也想要追求突破；旅外的目標不變，潘文輝表示，無論美國、日本職棒，只要有機會都會想要嘗試

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