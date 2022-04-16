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羽球全團賽》李洋／王齊麟合體3次全勝 率土銀連兩屆晉級冠軍賽

2022/04/16 18:40

李洋／王齊麟率隊闖進男團冠軍賽，王齊麟跪地慶祝，李洋反而站著看著戰友。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／屏東報導〕面對難纏的對手，東京奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟，今天在全團賽男子甲級團體4強賽，以21：17、21：17力退合庫A隊的第一男雙李哲輝／楊博軒，明天將在冠軍賽和亞柏太報A隊爭冠，盼能自2018年後再拿一座冠軍。

王齊麟在2020年冠軍賽未能幫助土銀贏下關鍵一點，導致最終球隊無緣冠軍，他這屆不想再當戰犯，盼能一雪前恥，如今幫助土銀棒打衛冕軍合庫，他強調，這只是4強賽而已，上屆是在冠軍賽落敗，這次絕對不能讓憾事重演。

在去年12月世錦賽結束之後，李洋／王齊麟就休兵直到本屆全團賽才重出江湖，只是久未進行實戰，兩人對比賽感覺還是有些陌生，即使目前3次合體出賽都獲勝，但還有不少進步空間。

有趣的是，李洋、王齊麟在東奧以「聖筊」慶祝贏球的姿勢爆紅，但今日兩人贏球後，竟然只有王齊麟跪地，李洋反而站在一旁看著戰友。

李洋笑說，隊友真的很奇怪，該激動時候不激動，除了必須找到比賽的感覺，現在也要花些時間對一下頻率才行。

亞柏太報A隊由杭州亞運國手呂家弘領軍，男雙也有廖敏竣、林上凱，他們在小組賽就曾以3：2力退土銀A隊，因此明天誰能捧起冠軍金盃也留有懸念。

李洋／王齊麟成功關門，率隊闖進男團冠軍賽。（記者林岳甫攝）

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