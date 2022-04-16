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PLG》搶季後賽拚了！夢想家39分差痛宰新北國王

2022/04/16 19:31

夢想家布依德（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕P. LEAGUE+台新夢想家今靠著6人得分達雙位數，以126：87擊敗新北國王，斬斷對手本季最長7連勝，且只要再拿一勝，就可以確定晉級季後賽。

成力煥（中）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

夢想家今開賽表現勢如破竹，首節打完就取得13分領先，儘管國王次節努力追分，雙方依舊保持雙位數分差，夢想家以64：52領先。

易籃後情勢並未改變，揚科維奇第3節拿11分，陳振傑也有8分進帳，夢想家全隊多點開花，帶著29分的巨大領先進入決勝節，最大分差達43分，國王已無抵抗之力。

夢想家團隊繳出5成命中率，6人得分達雙位數，揚科維奇31分、12籃板，布依德19分，成力煥16分、9籃板，錢肯尼16分，忻沃克12分，陳振傑10分。

國王全隊命中率有41.2％，但相比對手的火燙手感相形失色，主戰洋將湯瑪士輪休，戴維斯18分為全隊最高，楊敬敏12分居次，李愷諺11分，最後以39分慘敗，無緣挑戰追平聯盟最長8連勝紀錄。

PLG採4隊晉級季後賽，新北國王、新竹街口攻城獅和台北富邦勇士皆以確定晉級，接下來夢想家只要再贏一場，或領航猿再輸球，就能確定搶下資格。

新北國王戴維斯單手扣籃。（記者陳志曲攝）

簡浩飆進三分。（記者陳志曲攝）

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