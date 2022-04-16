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PLG》客場不再是一條蟲 夢想家教練指出關鍵

2022/04/16 20:42

台新夢想家大比分擊敗新北國王。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台新夢想家本季在主客場表現差很大，但近期為了拚季後賽門票，今天以126：87痛宰新北國王，在客場拉出2連勝，總教練朱利爾斯也提到改變關鍵。

夢想家本季在主場一條龍，客場卻是一條蟲，在昨天比賽以前，主勝勝率高達75％，客場則只有33.3％。

不過，夢想家在週二踢館桃園巨蛋以92：87奪勝，今在新莊體育館也給國王難看，拿下39分的大勝，朱利爾斯指出，關鍵在於老將簡浩和成力煥在場上做好領頭羊，而球員也提升在客場的專注力。

朱利爾斯解釋，做為場上的領頭羊，不是只有在場上講話，而是以身作則告訴年輕球員該怎麼做，他舉例，成力煥平常都是最早到球場練習，而他不管上場時間多或少都很努力，用行為做給隊友看，發揮正面影響力。

至於成力煥則表示，其實自己就是做好該做的事，學弟自然看見，他強調，球隊並無學長學弟制，而自己也還算好相處的學長，「做給他們看之外，剩下就是鼓勵。」而他也力讚陳振傑、吳永盛等人在場上都有令人激賞的貢獻。

夢想家今天談笑用兵，6人得分達雙位數，洋將揚科維奇拿31分，成力煥則貢獻16分，全場最多領先43分，讓比賽勝負毫無懸念，而他們距離季後賽資格僅一步之遙，只要再拿1勝，或在後的領航猿再吞1敗，就確定可以晉級。

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