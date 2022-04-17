網球》再挫宿敵AZ！西西帕斯蒙地卡羅衛冕聽牌

西西帕斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蒙地卡羅男網名人賽進入尾聲，希臘第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）技高一籌，6：4、6：2擊退德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），衛冕這項千分紅土大賽冠軍只差最後一歩。

儘管先前歷經2小時45分鐘鏖戰，才3盤力退阿根廷小巨人史瓦茲曼（Diego Schwartzman），23歲的西西帕斯調整恢復迅速，4強賽只花75分鐘速戰速決，直落2淘汰年長1歲的宿敵、去年東京奧運男單金牌AZ，並把生涯對戰改寫為7勝3負，包括紅土3連勝，賽後西西帕斯說：「這結果非常好，不知道先前漫長比賽，是否讓我找到了節奏。總之我今天能夠打出精彩的網球，也對自己臨場表現感到滿意。」

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志在連莊的西西帕斯，週日將與西班牙大黑馬福基納（Alejandro Davidovich Fokina）爭冠，這位非種子次輪驚爆冷門，3盤氣走塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）。儘管對戰2勝0負，去年在此首奪名人賽金盃的西西帕斯不敢輕敵，「我們以前打過，他速度一流、節奏很好，是個強勁對手。我知道他比以前進步，我會牢記這點，盡力拚出最佳狀態。」

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