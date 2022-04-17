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NBA》東契奇受傷場邊吃爆米花 獨行俠不敵爵士吞首敗

2022/04/17 07:44

東契奇受傷無法上陣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽今正式點燃戰火，西部第4種子獨行俠主場迎戰第5的猶他爵士，在一哥東契奇（Luka Doncic）受傷缺陣之下，終場以93：99敗下陣來，系列賽0：1落後。

東契奇在例行賽最終戰扭傷左小腿，今只能穿著帽T坐在板凳席為隊友加油，第一節尾聲還被捕捉到在場邊吃起爆米花；不過爵士在對方當家球星缺陣下，上半場手感普普，例行賽場均14.5記三分球、聯盟高居第二的猶他大軍，前兩節僅命中2記三分球，都來自波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），而第二顆就價值連城，這記第二節鐘響2.2秒前的三分球讓爵士帶著45：43的領先進入下半場。

易籃後，前兩節僅得2分的米契爾（Donovan Mitchell）終於甦醒，率隊一度將分差拉開至雙位數，不過東道主在全場球迷助威下一路緊咬，末節2分12秒時再度追到只剩1分差，隨後爵士前鋒歐尼爾（Royce O'Neale）上籃突破失敗，但在搶到進攻籃板後，又接獲米契爾助攻，於外線出手破網，歐尼爾出賽31分鐘全場唯一的進球幫助球隊再度拉開差距，終場就以6分差收下勝利。

米契爾今攻下全隊最高32分另有6助攻6籃板、波丹諾維奇貢獻26分、戈貝爾（Rudy Gobert）全場僅有1次出手且落空，不過抓下17籃板、靠罰球拿了5分。

獨行俠方面，頂替東契奇先發的布朗森（Jalen Brunson）24投9中拿下24分、汀維迪（Spencer Dinwiddie）22分次之另有8助攻。

米契爾下半場砍30分。（法新社）

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