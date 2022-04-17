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NBA》睽違18年！灰狼季後賽首戰旗開得勝 狀元郎初登場猛轟36分

2022/04/17 08:02

季後賽首戰，灰狼上演「下剋上」戲碼擊敗灰熊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽今開打，西部第7種子灰狼上演「下剋上」戲碼，今靠狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）生涯季後賽初登場就猛轟36分，幫助球隊以130：117輕取西部第2種子灰熊，搶下開門紅。

灰狼本季例行賽打出46勝36敗戰績，排名西部第7，靠日前附加賽擊敗快艇，搶下季後賽第7種子席次，也是球隊相隔4年後再度重返季後賽。

此役首輪G1，灰狼首節火力四射，轟下41分創下隊史季後賽第一節得分新高，次節灰熊展開反撲，成功縮小分差，半場結束，灰狼以65：62領先。

易籃後，艾德華茲上演個人秀，單節12分進帳、三節打完拿下31分，幫助灰狼持續穩住領先，決勝節，灰熊一度緊咬比數，讓戰況陷入膠著，關鍵時刻，灰狼一波12：4攻勢，將分差擴大至雙位數領先，同時宣告灰熊死刑。

艾德華茲（持球者）。（美聯社）

灰狼全場轟下130分，創下隊史季後賽得分單場新高，此外這也是灰狼自2004年以來，相隔18年贏下首輪G1勝利。

艾德華茲全場23投12中，攻下36分、6助攻，湯斯（Karl-Anthony Towns）29分、13籃板，畢斯利（Malik Beasley）替補出發砍23分。

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）32分、4籃板、8助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）得到24分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分、7阻攻。

湯斯（持球者）。（美聯社）

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