MLB》怎麼了？柳賢振連兩場崩盤 防禦率破13（影音）

柳賢振。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥今在主場迎戰運動家,當家左投柳賢振本季第二場先發表現依舊不理想,主投4局就失掉5分,雖然逃過敗仗,不過賽季防禦率高達13.50,賽後更傳出傷情。

柳賢振前役面對遊騎兵初登板僅投3.1局就狂失6分,今第2局就遇到亂流,連續被敲4支安打一口氣掉了3分,3局又被墨菲(Sean Murphy)夯了1發兩分砲,讓運動家拉開至5:1領先。第4局雖回穩飆出3上3下,不過該局投完後就退場。

請繼續往下閱讀...

藍鳥好不容易在6局靠著查普曼(Matt Chapman)以及柯林斯(Zack Collins)「背靠背」全壘打扳平比數,不料牛棚在9局放火,梅里韋瑟(Julian Merryweather)在一出局後先被敲安,隨後就被帕什(Cristian Pache)扛出一發兩分砲,運動家終場就以2分差氣走藍鳥。

總計柳賢振今主投6局挨5安包括1轟、失掉5分全是自責分,送出1次三振、沒有任何保送,賽後防禦率13.50。賽後藍鳥隊總教練蒙托亞(Charlie Montoyo)表示,柳賢振手臂出現痠痛問題,因此才會4局結束就將他換下,在經過檢查後才能進一步確認傷勢的詳細情形。

Sean Murphy hit the BANANAS out of this one.



(MLB x @FTX_Official) pic.twitter.com/fSOL8kjndP