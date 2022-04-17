MLB》怎麼了？柳賢振連兩場崩盤 防禦率破13（影音）

柳賢振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今在主場迎戰運動家，當家左投柳賢振本季第二場先發表現依舊不理想，主投4局就失掉5分，雖然逃過敗仗，不過賽季防禦率高達13.50，賽後更傳出傷情。

柳賢振前役面對遊騎兵初登板僅投3.1局就狂失6分，今第2局就遇到亂流，連續被敲4支安打一口氣掉了3分，3局又被墨菲（Sean Murphy）夯了1發兩分砲，讓運動家拉開至5：1領先。第4局雖回穩飆出3上3下，不過該局投完後就退場。

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藍鳥好不容易在6局靠著查普曼（Matt Chapman）以及柯林斯（Zack Collins）「背靠背」全壘打扳平比數，不料牛棚在9局放火，梅里韋瑟（Julian Merryweather）在一出局後先被敲安，隨後就被帕什（Cristian Pache）扛出一發兩分砲，運動家終場就以2分差氣走藍鳥。

總計柳賢振今主投6局挨5安包括1轟、失掉5分全是自責分，送出1次三振、沒有任何保送，賽後防禦率13.50。賽後藍鳥隊總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）表示，柳賢振手臂出現痠痛問題，因此才會4局結束就將他換下，在經過檢查後才能進一步確認傷勢的詳細情形。

Sean Murphy hit the BANANAS out of this one.



（MLB x @FTX_Official） pic.twitter.com/fSOL8kjndP — MLB （@MLB） April 16, 2022

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