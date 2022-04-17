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NBA》B.西蒙斯打10分鐘也行！ 籃網三巨頭有望季後賽合體

2022/04/17 08:49

〔體育中心／綜合報導〕籃網三巨頭終於要合體了？日前美媒爆料，B.西蒙斯（Ben Simmons）有望在季後賽首輪期間復出，今日更傳出好消息，B.西蒙斯下週將與隊友展開團隊訓練。

B.西蒙斯本季在七六人鬧出「拒打風波」，以心理問題為由拒絕上場，成為頭痛人物，最後被交易至籃網，但卻因椎間盤突出，至今都未能出賽，日前據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，B.西蒙斯有機會在首輪第4戰至第6戰期間復出。

B.西蒙斯。（資料照，USA TODAY Sports）

今據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，B.西蒙斯在沒有背痛的情況下，已經連續進行1個多星期的跑步、投籃訓練，接著下週將展開下一步，開始與隊友進行團隊訓練。

消息人士透露，B.西蒙斯的持續進步，有機會在季後賽首輪期間迎來本季首秀，籃網也極力希望他能在這個系列賽上場，即使每場比賽只能上場10到15分鐘的時間。明日籃網將踢館塞爾提克，展開季後賽首戰。

報導找出，今日B.西蒙斯訓練狀況不錯，精神也很好，還請記者拍下自己灌籃的樣子。

籃網總教練奈許（Steve Nash）則表示，B.西蒙斯的下一步是進行對抗訓練，「顯然要參加 NBA強度的比賽，你必須先進行對抗訓練，並打一些練習賽，我認為他正在進步，但我不確定他是否接近復出。」

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