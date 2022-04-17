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NBA》老鷹一喜一憂 有望迎回二哥卻痛失當家中鋒

2022/04/17 09:07

柯林斯有望回歸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天剛鎖定東部第8種子的老鷹，今天傳出好消息，缺席已久的強力前鋒柯林斯（John Collins）有望趕在季後賽首戰歸隊，不過，前役提前退場的當家中鋒卡培拉（Clint Capela）卻因膝傷將至少缺陣一週。

老鷹在附加賽連過兩關，先是大比分痛宰黃蜂，昨又克服雙位數落後逆轉騎士，搶下最後一席季後賽門票，但亞特蘭大軍團也付出代價，主戰中鋒卡培拉在比賽中因為膝蓋受傷退場，賽後經過MRI檢查並無大礙，但仍需一週的時間復原，可能錯過首輪大部分賽事。

少了「雙十機器」卡培拉坐鎮禁區，陣中另一長人柯林斯能否及時回歸就顯得格外重要，他因右腳足底筋膜撕裂和右手無名指嚴重扭傷本季打打停停，球團上個月也宣告他將無限期缺陣。不過《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天爆料，柯林斯將試圖在明天對戰熱火首戰出賽。

雖然目前還未確定柯林斯能否出賽，不過此消息勢必給老鷹注入一劑強心針，免於面臨季後賽禁區鬧空城窘境。柯林斯本季出賽54場，場均貢獻16.2分、7.8籃板、1.8助攻，球隊季前也以5年1.25億美元合約將他留在亞特蘭大。

卡培拉將缺席明天交手熱火首戰。（資料照，法新社）

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