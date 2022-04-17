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MLB》世界大賽後又一代表作！光芒外野手再現神奇「摔倒式跑壘」

2022/04/17 08:53

阿羅薩雷納上到二壘。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在壘間常有驚人之舉，繼世界大賽闖本壘後技驚四座後，他今在作客白襪的比賽又繳最新的「跑壘」代表作。

阿羅薩雷納在小聯盟時期曾靠著一顆內野上空的飛球一路上到三壘，2020年面對道奇的世界大賽第4戰，他在繞過三壘後重心不穩摔倒，以為就要被夾殺出局、要往回跑時，又發現對方捕手史密斯（Will Smith）將球漏掉，隨後便一鼓作氣撲向本壘、為球隊跑回致勝分

阿羅薩雷納今在1局上敲出三壘方向軟弱滾地球，不過三壘手哈里森（Josh Harrison）發生傳球失誤，他跑過一壘發現球漏掉後便決定往二壘衝，也因此遇到被夾殺的危機，此時他在紅土區摔了一跤，沒想到白襪游擊手安德森（Tim Anderson）也跟著重心不穩滑倒，錯過觸殺時機，讓阿羅薩雷納安全上到二壘。

阿羅薩雷納賽後受訪坦言，情況確實跟當年世界大賽的情況滿像的，「可能是因為我滑倒，才有辦法閃過他上壘。」

這位27歲的外野手今天可以說是搶盡風頭，6局還因不滿主審好球帶判決怒丟球棒、最後被驅逐出場，也是生涯第一次，「當時比數很接近，我認為主審的判決很糟，不太開心才會丟球棒。我知道這不是太高尚的行為，我們都是人，他判錯了，但我也不應該丟球棒。」光芒終場以2：3不敵白襪。

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