MLB》世界大賽後又一代表作！光芒外野手再現神奇「摔倒式跑壘」

阿羅薩雷納上到二壘。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕光芒外野手阿羅薩雷納(Randy Arozarena)在壘間常有驚人之舉,繼世界大賽闖本壘後技驚四座後,他今在作客白襪的比賽又繳最新的「跑壘」代表作。

阿羅薩雷納在小聯盟時期曾靠著一顆內野上空的飛球一路上到三壘,2020年面對道奇的世界大賽第4戰,他在繞過三壘後重心不穩摔倒,以為就要被夾殺出局、要往回跑時,又發現對方捕手史密斯(Will Smith)將球漏掉,隨後便一鼓作氣撲向本壘、為球隊跑回致勝分。

阿羅薩雷納今在1局上敲出三壘方向軟弱滾地球,不過三壘手哈里森(Josh Harrison)發生傳球失誤,他跑過一壘發現球漏掉後便決定往二壘衝,也因此遇到被夾殺的危機,此時他在紅土區摔了一跤,沒想到白襪游擊手安德森(Tim Anderson)也跟著重心不穩滑倒,錯過觸殺時機,讓阿羅薩雷納安全上到二壘。

阿羅薩雷納賽後受訪坦言,情況確實跟當年世界大賽的情況滿像的,「可能是因為我滑倒,才有辦法閃過他上壘。」

這位27歲的外野手今天可以說是搶盡風頭,6局還因不滿主審好球帶判決怒丟球棒、最後被驅逐出場,也是生涯第一次,「當時比數很接近,我認為主審的判決很糟,不太開心才會丟球棒。我知道這不是太高尚的行為,我們都是人,他判錯了,但我也不應該丟球棒。」光芒終場以2:3不敵白襪。

mom can you come pick me up? randy arozarena is doing crazy things on the basepath again pic.twitter.com/fnpXgtrinK