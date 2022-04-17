NBA》第三巨頭！馬克西爆砍38分寫隊史紀錄 七六人退暴龍奪首勝

馬克西今繳季後賽代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽今正式點燃戰火，東部第4種子七六人主場迎戰第5的暴龍，在21歲小將馬克西（Tyrese Maxey）豪砍季後賽生涯新高38分之下，以131：111大勝暴龍，系列賽取得開門紅。

明星賽後手感火燙，場均能拿18.7分的馬克西，下半季儼然成為七六人第三巨頭，今上半場就獨拿15分，第三節更如入無人之境，單節8投7中、包括2記三分球，以及5罰俱中，豪取21分，也幫助七六人一度將分差拉開24分，最後以20分之差毫無懸念收下勝利。

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根據《ESPN Stats & Info》指出，馬克西成為七六人隊史最年輕可以在季後賽拿下至少30分的球員，另外第三節單節21分則是過去25個球季隊史第二多。

至於另外兩位老大哥，哈登（James Harden）今繳22分14助攻、新科得分王恩比德（Joel Embiid）貢獻19分15籃板。T.哈里斯（Tobias Harris）繳26分6籃板6助攻。

暴龍方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）繳全隊最高24分7助攻、阿努諾比（OG Anunoby）貢獻20分7籃板、菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）挹注15分10籃板。

哈登。（美聯社）

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