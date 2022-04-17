MLB》老虎好慘！2潛力右投接連倒下 巴耶茲也進傷兵名單

曼寧今天指頭2局就因傷退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天作客皇家，派出2016年首輪第9順位右投曼寧（Matt Manning）掛帥先發，不過他僅投2局就因右肩不適退場休息，加上球團今天宣布狀元麥斯（Casey Mize）以及強打巴耶茲（Javier Baez）進入10天傷兵名單，老虎一夕間痛失多名主力。

曼寧開局投得跌跌撞撞，前兩局都遭遇危機，隨後就爆出肩膀不舒服提前下場，後續接手的牛棚雖然踩住煞車，但6局下遭皇家多齊爾（Hunter Dozier）2分砲重擊，打擊群也無力反撲，終場1：3吞敗，終止近期2連勝。

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老虎系列賽前兩戰雖然都驚險力退皇家，不過首戰先發投手麥斯在該場比賽過後受傷，球團也發布聲明這位2018年選秀狀元遭逢膝內側副韌帶（MCL）扭傷，等同三天內少了2名先發，加上今年補進的強打巴耶茲（Javier Baez）右手拇指傷勢比預想來得嚴重，也被放入10天傷兵名單。

麥斯遭逢MCL扭傷。（資料照，美聯社）

老虎先發輪值的空缺預計將由本季新簽的右投33歲右投皮奈達（Michael Pineda），以及哈奇森（Drew Hutchison）頂替，不過休季找來的「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）前兩場登板都差強人意，加上去年投過無安打比賽的恩布爾（Spencer Turnbull）因韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術）還在復健，先發人手可能面臨不小麻煩。

巴耶茲。（資料照，法新社）

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