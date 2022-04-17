晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老虎好慘！2潛力右投接連倒下 巴耶茲也進傷兵名單

2022/04/17 09:59

曼寧今天指頭2局就因傷退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天作客皇家，派出2016年首輪第9順位右投曼寧（Matt Manning）掛帥先發，不過他僅投2局就因右肩不適退場休息，加上球團今天宣布狀元麥斯（Casey Mize）以及強打巴耶茲（Javier Baez）進入10天傷兵名單，老虎一夕間痛失多名主力。

曼寧開局投得跌跌撞撞，前兩局都遭遇危機，隨後就爆出肩膀不舒服提前下場，後續接手的牛棚雖然踩住煞車，但6局下遭皇家多齊爾（Hunter Dozier）2分砲重擊，打擊群也無力反撲，終場1：3吞敗，終止近期2連勝。

老虎系列賽前兩戰雖然都驚險力退皇家，不過首戰先發投手麥斯在該場比賽過後受傷，球團也發布聲明這位2018年選秀狀元遭逢膝內側副韌帶（MCL）扭傷，等同三天內少了2名先發，加上今年補進的強打巴耶茲（Javier Baez）右手拇指傷勢比預想來得嚴重，也被放入10天傷兵名單。

麥斯遭逢MCL扭傷。（資料照，美聯社）

老虎先發輪值的空缺預計將由本季新簽的右投33歲右投皮奈達（Michael Pineda），以及哈奇森（Drew Hutchison）頂替，不過休季找來的「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）前兩場登板都差強人意，加上去年投過無安打比賽的恩布爾（Spencer Turnbull）因韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術）還在復健，先發人手可能面臨不小麻煩。

巴耶茲。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。