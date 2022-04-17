MiLB》陳柏毓控球不穩投不滿4局 鄭宗哲打回致勝分跑出第3盜

台灣好手陳柏毓（左）、鄭宗哲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜的台灣好手陳柏毓、鄭宗哲今日同場出賽，陳柏毓先發3.1局失2分責失，此役無關勝敗，鄭宗哲5打數無安打，中斷連5場敲安表現。

陳柏毓今迎本季第二場登板，交手老虎低階1A，首局控球不穩，投出觸身球、保送讓對手攻佔得點圈，之後被敲安失掉1分，好在陳柏毓馬上連飆2K解危，沒讓危機擴大，2上抓下2出局後，陳柏毓控球再度「走鐘」，連續投出2次保送，之後成功製造滾地球，該局安全下庄。

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3上陳柏毓投出3上3下，4上續投1出局後，連續3名打者都沒能解決失掉1分，之後球隊決定換投，陳柏毓留下1出局一二壘有人的局面，之後接替的牛棚投手連續抓下2出局，成功解危。

陳柏毓今投不滿4局退場，主投3.1局用68球，被敲3安失2分責失，投出4次保送、3次三振，賽後防禦率升至3.68，此役無關勝敗，所屬球隊終場6：5贏球。

鄭宗哲今擔任開路先鋒守游擊，首打席遭三振，第二打席二壘飛球出局，第三打席一壘滾地球遭刺殺，6下第四打席，當時二三壘有人，鄭宗哲敲出滾地球野選上壘並進帳1打點，幫助球隊打回致勝分取得4：3領先，之後鄭宗哲跑出本季第3盜，並靠隊友安打跑回分數，8下第五打席敲出滾地球出局。鄭宗哲單場5打數未敲安，中斷連5場安打表現，賽後打擊率0.267。

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