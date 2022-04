大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使今作客遊騎兵主場,昨天轟出雙響炮的大谷翔平今再度開轟,幫助球隊擴大領先,本季累積3轟。

大谷翔平今在8局上,逮住遊騎兵第三任牛棚投手霍蘭德(Greg Holland)80英哩的曲球,一棒夯出中外野方向全壘打,這發兩分砲也幫助天使擴大至6:2領先。

根據《Statcast》數據,這一轟擊球初速為108英哩、飛行距離為384英尺。擺脫開季前30打席都無全壘打的低潮,大谷翔平繼昨天雙響炮後,目前已連兩戰開轟。

The Sho goes on! Ohtani's 3rd HR in two games!



(via @mlb)pic.twitter.com/mo4wultB3T