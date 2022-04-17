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MLB》清倉大拍賣戰績卻超過5成 運動家總管道出原因

2022/04/17 11:00

運動家開季表現超乎眾人預期。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家休賽季清倉大拍賣，接連送出球隊多名投手及主力砲手，迎向重建道路，不過開季9場比賽分別遇到費城人、光芒、藍鳥3支季後賽熱門球隊，都未屈居劣勢，反而繳出5勝4敗，超過5成勝率戰績，對此，總管佛斯特（David Forst）也道出原因。

佛斯特談到球隊開季出乎意料的表現，歸功於本季首度上任的新主帥卡塞（Mark Kotsay），並稱讚他和球員的溝通能力，「我腦中第一個想到人就是卡塞，從第一天上任至今，他就展現良好的溝通能力，不論對球員或教練團，他為這支球隊訂下很好的基礎，從他在球場上的活力以及熱情就能知道，他是多麼渴望把握這次機會。」

除了新教練團創造新氣象，佛斯特也點名多位表現出色的球員，包括帕什（Cristian Pache）、紐斯（Sheldon Neuse）、莫瑞（Sean Murphy），以及投手布萊克本（Paul Blackburn）、弗里斯（Daulton Jefferies）都被提及，其中又以帕什獲得最多關注。

帕什在今年歐森（Matt Olson）交易案從勇士送往運動家，開季就搶下先發中外野重任，日前更僅用15.9秒跑回本壘，大展快腿功力，今天又在9局上擊出致勝兩分砲，好表現也贏得佛斯特的注意，「我們現在沒有中外野手，他的異軍突起正是我們所期望的，不論防守能力或是跑壘都很頂尖，加上打擊又能有所建樹，這是他很好的展示機會。」

運動家教練卡塞。（資料照，美聯社）

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