MLB》連兩天炸裂又展快腿盜三壘 大谷翔平1數據傲視聯盟（影音）

辛德加德收下本季第2勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今交手遊騎兵,「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard)繳出6局好投,大谷翔平開轟單場進帳3打點、還有盜壘成功,天使終場就以7:2收下2連勝。

天使今在3局展開攻勢,大谷翔平在一三壘有人之下敲出二壘方向滾地球,幫助球隊先馳得點,楚奧特(Mike Trout)敲安後、倫登(Anthony Rendon)以高飛犧牲打再下一城,兩出局後史塔西(Max Stassi)的適時安打幫助天使取得3:0領先。

請繼續往下閱讀...

辛德加德轉戰天使後重拾昔日強投身手,上役初登板5.1局無失分,順利拿下本季首勝,今面對遊騎兵也僅在3局遇上麻煩,該局先被伊巴內茲(Andy Ibanez)敲安,接著被盜壘成功。希米恩(Marcus Semien)的長打幫助遊騎兵破蛋後,自己又盜上三壘,隨後靠席格(Corey Seager)的滾地球再添1分。

不過辛德加德很快就回穩,從4局開始讓遊騎兵9上9下,完成6局優質先發後帶著勝投資格退場。

大谷翔平在7局敲出此役首安,先靠投手暴投上到二壘,接著又冷不防盜上三壘,本季第二盜到手,隨後順利藉史塔西的滾地球回來得到天使第4分。

Speed Sho

Shohei Ohtani steals third base for his second stolen base of the season.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/bNGALauiVY