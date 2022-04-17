MLB》連兩天炸裂又展快腿盜三壘 大谷翔平1數據傲視聯盟（影音）

辛德加德收下本季第2勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今交手遊騎兵，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）繳出6局好投，大谷翔平開轟單場進帳3打點、還有盜壘成功，天使終場就以7：2收下2連勝。

天使今在3局展開攻勢，大谷翔平在一三壘有人之下敲出二壘方向滾地球，幫助球隊先馳得點，楚奧特（Mike Trout）敲安後、倫登（Anthony Rendon）以高飛犧牲打再下一城，兩出局後史塔西（Max Stassi）的適時安打幫助天使取得3：0領先。

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辛德加德轉戰天使後重拾昔日強投身手，上役初登板5.1局無失分，順利拿下本季首勝，今面對遊騎兵也僅在3局遇上麻煩，該局先被伊巴內茲（Andy Ibanez）敲安，接著被盜壘成功。希米恩（Marcus Semien）的長打幫助遊騎兵破蛋後，自己又盜上三壘，隨後靠席格（Corey Seager）的滾地球再添1分。

不過辛德加德很快就回穩，從4局開始讓遊騎兵9上9下，完成6局優質先發後帶著勝投資格退場。

大谷翔平在7局敲出此役首安，先靠投手暴投上到二壘，接著又冷不防盜上三壘，本季第二盜到手，隨後順利藉史塔西的滾地球回來得到天使第4分。

Speed Sho

Shohei Ohtani steals third base for his second stolen base of the season.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/bNGALauiVY — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） April 17, 2022

8局大谷翔平再從遊騎兵後援投手霍蘭德（Greg Holland）手中扛出一發兩分砲，幫助天使繼續擴大領先，終場以5分差收下勝利，先發投手辛德加德6局挨5安僅失2分飆出4次三振，2連勝到手，防禦率僅1.59。

總計大谷翔平今5打數2安打3打點3得分、吞下1次三振，也有1次盜壘成功，賽後打擊率2成31。

在開季前7場0轟0打點的低潮後，大谷翔平找回手感、近兩戰累積3轟6打點，此外根據《ESPN Stats & Info》指出，自去年球季開始，大谷開轟又盜壘的場次累積6場，在聯盟領先群雄。

大谷翔平盜三壘成功。（今日美國）

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