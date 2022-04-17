MLB》太狂！鈴木誠也連7戰敲安追平酷斯拉 並列日將史上第2（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的日本強打鈴木誠也，開季打擊手感火燙，今天對戰洛磯猛敲雙安、單場3度上壘，打擊率高達4成09，不過小熊終場以6：9敗給洛磯，吞下2連敗。

鈴木誠也開季前6戰場場敲安，昨日代打上陣，獲得大聯盟生涯首次敬遠，連續安打紀錄持續中，今日擔任先發第6棒，首打席敲出中外野深遠二壘安，延續安打表現，4上第二打席吞下三振，7上第三打席再度敲安，8上展現選球眼功力獲得保送。

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小熊隊日本強打鈴木誠也。（法新社）

鈴木誠也單場3打數敲出2安、包括1支長打，另外選到1次保送，單場3度上壘，吞下1次三振，賽後打擊率0.409。

鈴木誠也大聯盟生涯首年，開季連續7場安打，追平2003年洋基「酷斯拉」松井秀喜紀錄，並列日本球員史上第二，接下來將挑戰2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲連9場敲安壯舉。

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