NBA》浪花兄弟有3個！波爾砍30分助勇士宰金塊收G1勝利

波爾（中）砍下30分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA季後賽今全面開戰，相隔兩季再度回到季後賽的勇士火力全開，全隊5人得分上雙，22歲射手波爾（Jordan Poole）發威投進5顆三分球、砍下30分，率隊以123：107大勝金塊，收下季後賽首輪G1的勝利。

勇士前次在季後賽亮相為2018-19球季，這季開季一度衝上龍頭，但下半季遭遇傷病打擊，最終以西部第3之姿搶下季後賽門票，碰上西部第6的金塊。

請繼續往下閱讀...

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在季末受傷，連續缺席18場例行賽，今天則是替補上陣，這也是柯瑞生涯第9次以替補之姿登場。即便柯瑞需要控制上場時間，勇士在上半場仍靠著波爾獨拿16分、K.湯普森（Klay Thompson）4顆三分球，半場打完保有11分領先。

K.湯普森。（法新社）

下半場金塊一度縮小差距，但在第3節後段防守完全崩盤，除了波爾、湯普森，柯瑞也加入外線開火的行列，勇士一舉取得20分大幅領先。金塊今天還是倚靠上季MVP約基奇（Nikola Jokic），前3節他拿下全隊最高23分，但獨木難撐大廈，只能眼看對手揚長而去。

金塊中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）在第4節疑似對裁判噴垃圾話，連吞兩次技術犯規被趕出場，讓落後的金塊又少一名可用之兵，勇士也把握機會穩穩把G1勝利收進口袋。

勇士此仗5人得分上雙，首度在季後賽亮相的波爾，今投進5顆三分球進帳全隊最高30分，湯普森挹注19分，柯瑞替補上陣繳出16分；金塊約基奇進帳全隊最高25分、10籃板，巴頓（Will Barton）攻下24分。

柯瑞替補上陣繳出16分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法