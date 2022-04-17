晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》浪花兄弟有3個！波爾砍30分助勇士宰金塊收G1勝利

2022/04/17 11:17

波爾（中）砍下30分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA季後賽今全面開戰，相隔兩季再度回到季後賽的勇士火力全開，全隊5人得分上雙，22歲射手波爾（Jordan Poole）發威投進5顆三分球、砍下30分，率隊以123：107大勝金塊，收下季後賽首輪G1的勝利。

勇士前次在季後賽亮相為2018-19球季，這季開季一度衝上龍頭，但下半季遭遇傷病打擊，最終以西部第3之姿搶下季後賽門票，碰上西部第6的金塊。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在季末受傷，連續缺席18場例行賽，今天則是替補上陣，這也是柯瑞生涯第9次以替補之姿登場。即便柯瑞需要控制上場時間，勇士在上半場仍靠著波爾獨拿16分、K.湯普森（Klay Thompson）4顆三分球，半場打完保有11分領先。

K.湯普森。（法新社）

下半場金塊一度縮小差距，但在第3節後段防守完全崩盤，除了波爾、湯普森，柯瑞也加入外線開火的行列，勇士一舉取得20分大幅領先。金塊今天還是倚靠上季MVP約基奇（Nikola Jokic），前3節他拿下全隊最高23分，但獨木難撐大廈，只能眼看對手揚長而去。

金塊中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）在第4節疑似對裁判噴垃圾話，連吞兩次技術犯規被趕出場，讓落後的金塊又少一名可用之兵，勇士也把握機會穩穩把G1勝利收進口袋。

勇士此仗5人得分上雙，首度在季後賽亮相的波爾，今投進5顆三分球進帳全隊最高30分，湯普森挹注19分，柯瑞替補上陣繳出16分；金塊約基奇進帳全隊最高25分、10籃板，巴頓（Will Barton）攻下24分。

柯瑞替補上陣繳出16分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。