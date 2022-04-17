全中運》世大運國手楊合貞學妹 黃立昀滑輪溜冰1千公尺爭先賽破紀錄

台南市大灣高中黃立昀在全中運滑輪溜冰1000公尺爭先賽，以1分33秒227的成績破大會紀錄。 （圖由台南市體育處提供）（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕全國中等學校運動會因疫情延期，部分已開賽項目仍照常舉行，台南市大灣高中黃立昀在滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽及1000公尺爭先賽，取得2面金牌，1000公尺爭先賽並以1分33秒227的成績破大會紀錄。

黃立昀從國小開始，即接受教練吳炯助的指導，是世大運國手楊合貞的學妹，此次參賽因吳炯助借調國家運動訓練中心，無法現場指導，比賽全程以手機轉播指點，心理素質十分穩定的黃立昀也在賽場上放手一搏、全力發揮。

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教育局長鄭新輝表示，因應疫情發展，市長黃偉哲已指示提供400劑快篩試劑，供續辦競賽及已抵達花蓮提前熱身準備的選手和教練使用，讓大家安心參賽，所有隊職員也會在賽後返家前進行快篩，並將快篩結果上傳市府的快篩數位證明平台，持續追蹤大家的身體狀況，提供完善的防疫照顧。

截至16日止，台南市代表隊共搶下4金、6銀、10銅，總計20面獎牌。

台南市政府提供快篩試劑給全中運台南市代表隊選手及教練使用。（圖由台南市體育處提供）（記者劉婉君攝）

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